ВСУ готовят две наступательные операции 2 22.04.2023, 12:07

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Украинские военные могут дважды серьезно «подвинуть» россиян с их позиций.

В Минобороны Украины заявили, что не будут объявлять о начале контрнаступления, о котором последнее время часто говорят в СМИ, но определенные действия на фронте уже происходят. На большей части направлений враг, опасаясь действий ВСУ, перешел в оборонительную позицию. Согласно данным The Washington Post, контрнаступление ВСУ было запланировано на 12 апреля, но его отложили из-за погоды, нехватки техники и боеприпасов. Согласно слитым «документам Пентагона», наступление было запланировано на 30 апреля, но дата может быть перенесена. Силы обороны имеют потенциал провести не одну, а две наступательные операции, но когда именно все произойдет, мы узнаем только по факту, пишет «Апостроф».

Два контрнаступления

На всех основных направлениях, как сообщают в командовании ВСУ, враг перешел к активной обороне. В том числе, из-за опасения возможного наступления Сил обороны Украины. Как настаивают в руководстве нашей страны, контрнаступления ВСУ должны стать неприятным сюрпризом для врага, а также неожиданностью для украинского общества.

«А когда контрнаступление произойдет, каким образом и по каким направлениям – все это будет как раз тем сюрпризом, который меньше всего ожидают наши враги. Думаю, что это будет сюрпризом не только для российских военных и для российского общества, но и для многих украинцев», – заявил комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности Федор Вениславский.

По его словам, на данный момент командование ВСУ, командующий оперативно-тактической группировкой «Хортица» генерал Александр Сырский, делают все, дабы нанести максимальный ущерб оккупантам в районе Бахмута, Марьинки и Авдеевки.

Чиновники, депутаты, военные и эксперты в силу понятных причин не обсуждают, где и как наиболее удобнее атаковать врага, дабы не помогать российским оккупантам, но есть несколько общих соображений, позволяющих оценить перспективы контрнаступательных операций.

В текущем году возможно не одно, а даже два контрнаступления ВСУ, детали которых известны только командованию, но уже сейчас с учетом недавних заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга, есть понимание, что война не завершится к началу следующем года, отметил в комментарии «Апострофу» военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.

«Три наступательные операции 2022 году (Киевщина, Харьковщина и бегство оккупанта с Херсона) показали, что ВСУ могут наступать без авиации. Следующее наступление, скорее всего, также будет без западных истребителей. А вот последующая операция, которая, вероятно, пройдет во второй половине этого года, скорей всего, уже будет при поддержке с воздуха. Не исключено, что к осени-зиме мы получим от партнеров современную авиацию, что еще более усилит наши наступательные возможности. Тогда будет вероятность завершения войны в 2024 году», - говорит Александр Коваленко.

Бить на российской территории

Следующий важный аспект – возможность ВСУ в рамках подготовки наступления или параллельно с ним бить по военной инфраструктуре оккупантов на территории РФ именно западным оружием. Судя по недавним заявлениям министра обороны Германии Бориса Писториуса, такой вариант можно считать реалистичным.

«До тех пор, пока атакам не подвергаются города, гражданские лица, гражданские объекты, с этим придется вынужденно смириться. Так должно происходить, например, чтобы отрезать пути поставки», — заявил Борис Писториус.

Кроме того, он прокомментировал перспективы дальнейших поставок вооружений ВСУ, отметив, что в этом вопросе партнеры должны принимать во внимание «то, как идет эта война».

«Если Украина требует определенные виды бомб, которые во всем мире объявлены вне закона, то следует сказать «нет», — полагает Борис Писториус.

Украинское командование никогда не претендовало на то, чтобы страны НАТО поставляли нам запрещенные виды оружия (например, противопехотные мины), но в заявлении немецкого министра большее значение имеет именно военно-политическая составляющая.

«Писториус не имел в виду именно захват территории РФ, а удары по складам, логистическим цепочкам с целью снизить наступательный или оборонительный потенциал россиян. На первый взгляд, совершенно логичное заявление, но для европейского политикума это существенный сдвиг «Окна Овертона» в более жесткую сторону. Такой публичной позиции еще несколько месяцев назад не было, мы слышали опасения относительно использования западных вооружений напрямую на территории РФ, но дальше «опасаться» уже бессмысленно. В Берлине понимают, что Путин своей агрессией и демонстративными военными преступлениями попросту не оставил им выбора», - отметил в разговоре с «Апострофом» руководитель военных программ «Центра Разумкова» Николай Сунгуровский.

Самолеты будут, но после

Как говорилось выше, Силы обороны Украины продемонстрировали, что могут наступать при отсутствии поддержки с воздуха, в то время как россияне активно использовали свою авиацию. Комплексы ПВО Patriot, недавно поступившие в нашу страну, еще больше сковывают действия врага в воздухе, но вопрос с поставками истребителей F-16 остается мега-актуальным.

Как ранее признавали в руководстве НАТО и командовании американских сил в Европе, Кремль нацелен вести войну на истощение, что экономически затратно для Украины и стран Альянса. Соответственно, только ряд военных поражений может вынудить россиян отступить. Для этого, как признает Йенс Столтенберг, Украине и западным союзника следует победить в «войне логистик».

«Насколько важно обсуждать конкретные виды вооружений, настолько важно и обсуждать, что все поставленное вооружение функционирует должным образом, для этого нужны боеприпасы, запчасти, топливо и т.д... Эта битва на истощение превращается в войну логистик», — заявил генсек НАТО перед заседанием на авиабазе «Рамштайн».

Относительно F-16 Йенс Столтенберг заявил, что дискуссии на сей счет продолжаются, но этот вопрос также будет обсуждаться с партнерами по формату «Рамштайн».

«Если исходить из заявлений генсека НАТО и общей динамики переговорного процесса, то мы стали ближе к получению F-16. Принципиальное понимание, что ВСУ без них никак, уже есть, теперь вопрос в политическом решении и в финансах. Одна такая машина стоит дорого, плюс вооружения, ракеты, а также обслуживающий персонал. На все нужно время и деньги. Кроме пилота на каждую машину нужно минимум три специалиста - техник, механик и инженер. Их готовят, как и летчиков, 3-6 месяцев, но, повторюсь, есть принципиальное понимание, что Украина должна получить боевые самолеты», - пояснил «Апострофу» военный эксперт, летчик-инструктор Роман Свитан.

Пока же, что вполне логично, перспективы контрнаступления окутаны «туманом войны», равно как и поставки Украине истребителей и дальнобойного ракетного оружия. Велика вероятность того, что мы узнаем о наличии у ВСУ F-16 и ракет, «достающих» вглубь российской территории, уже когда они будут использованы в бою.

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