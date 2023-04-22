ВЧК-ОГПУ: Во время пасхального богослужения с Путиным произошел огромный скандал

ВЧК-ОГПУ: Во время пасхального богослужения с Путиным произошел огромный скандал3
- 22.04.2023, 12:26
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Глава Кремля испугался благодатного огня?
Автором телеграм-канала ВЧК-ОГПУ стало известно об огромном скандале во время пасхального богослужения в храме Христа Спасителя. Впервые в истории богослужение с участием Владимира Путина прошло без Благодатного огня. Причина в том, что огонь доставили некогда близкие к президенту экс-глава РЖД Владимир Якунин и Константин Голощапов, но их не пустили.
Каждый год Владимир Якунин, как руководитель фонд Апостола Андрея Первозванного (и будучи главой РЖД, и покинув пост) летал за Благодатным огнем в Иерусалим и доставлял его в Москву. В этот раз к нему присоединился как представитель Афонского общества Константин Голощапов.
По словам источника, Голощапов и Якунин летели одним самолётом. В прежние годы, и даже в во времена пандемии, Якунин доставлял огонь до начала службы и он раздавался по Крестному ходу .
Отличительной чертой пасхального богослужения в этом году стало, что Якунина и Голощапова просто не пустили на богослужение пока там находился Владимир Путин. Не пустили вместе с Благодатным огнем. Все попытки как то разрешить ситуацию, заканчивались объяснением, что они больше не имеют допуска к первому лицу.
Разрешили им пройти только, когда Путин покинул Храм Христа спасителя. А раздача Благодатного огня прошла после службы.