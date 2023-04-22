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В Беларуси морально и технически устарели автозаправки

  • 22.04.2023, 12:31
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В Беларуси морально и технически устарели автозаправки

Стало известно, кто за это заплатит.

В Беларуси более 84 автозаправок морально и технически устарели и требуют реконструкции и переоснащения. Чтобы поправить ситуацию, Совмин принял «государственную программу развития заправок». Документ опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

В Беларуси существует 840 АЗС общего пользования. По данным госпрограммы, более 10% заправок построены 10 и более лет назад. Отмечается, что такие АЗС уже морально и физически устарели, требуют реконструкции и технического переоснащения.

Программой запланировано, что с 2023 по 2025 год будут реконструированы 24 действующих и построены 8 новых АЗС, 10 старых станций выведут из эксплуатации.

Финансирование программы будет осуществляться за счет средств заказчиков. Как следует из документа, на большинстве из 32 объектов реконструкции и строительства АЗС заказчиком выступает РУП «Беларуснефть».

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