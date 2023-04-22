Потемкинские «лошарики» Сергей Романов, planeta.press

22.04.2023, 12:40

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Незачем вклеивать в историю российского флота новые позорные страницы.

Технические возможности у нас совершенно не совпадают с геополитическими амбициями. Мы не то что на чужих ошибках не учимся – мы пропускаем мимо ушей свои. Касается это как дней минувших, так и войны против Украины. Крейсер «Москва», морское дно ему пухом, – пример ярчайший. Но это хоть можно списать на происки врагов. В остальном сами избавляемся от остатков и без того не безупречного наследия. Вот как тут не вспомнить горемычную субмарину с симптоматичным названием «Лошарик». Не говоря уже о «Курске», чья гибель дала возможность тогда еще новоизбранному президенту Путину поупражняться в остроумии и лаконичности. А все 23 года его правления слова «она утонула» приходят в страшных снах вдовам погибших моряков.

И вот – дуплет. Россия списанием двух объектов окончательно утверждается в роли лузера как в надводном, так и в подводном царстве. Это каждый раз, когда объявляют о новом чудо-оружии, с которым можно пойти на очередную победоносную войну.

И вот к этой войне готовятся. Министры обороны бравурно докладывают главному об очередной «Армате» (имя нарицательное). Но это на случай глобальной войны со Штатами, а Украина просто встретит «освобождение» цветами. А с «националистами и наркоманами» мы и без «вундервафлей» справимся.

На второй год затяжной войны российский флот потерял способность к маневрам в Черном море.

База в Севастополе подвергается атакам, а пополнить потери было непросто даже до «не смешите мои искандеры». То есть, болезненных санкций.

Вот взять дизель-электрическую подводную лодку типа «Лада» – «Санкт-Петербург». Задумывали ее еще в 1980 годах. Потом ладно – СССР распался, вернулись к идее уже в 1997 году, даже попробовали в тестовом режиме после тучных нулевых.

Но после решили списать в утиль. Ввиду горы «косяков», которые смутили даже российских горе-инженеров. Но планы милитаризации никто не отменял. Субмарину все-таки спустили на воду и двух лет, однако судно не продержалось в строю и двух лет. Эхо той самой кампании «Киев за три дня». Дальше, по всей видимости, подразумевался «Вашингтон за неделю». И в документах, и в телесюжетах, и в мультиках для Путина – все хорошо, прекрасная маркиза!

И вот списывают «Санкт-Петербург». Это при том, что четыре аналогичных проекта все еще в разработке.

Списывают и ракетный крейсер «Петр Великий». Символично – избавляются и от «города», и от его основателя. Кроме «Адмирала Нахимова», который тоже находится на верфи, таких «ТАРКов» у России просто не осталось.

У Шойгу признаются – завершить ремонт слишком сложно. Да, лучше обозначить об этом на берегу. В порыве честности наше минобороны еще и в авиаударе по Белгороду созналось.

Логично: Путину можно наврать, царские уши и не такую лапшу выдерживали. А судьям Гааги что говорить?

Нет, незачем вклеивать в историю российского флота новые позорные страницы. А то ведь каждая новая «цусима» страну разваливает. И не факт, что бравое адмиралтейство будет в фаворитах у новой власти. Лучше потихоньку закрывать мертворожденные проекты. А в идеале – пилить бюджеты на стройках века. Потемкинские «лошарики» – дело прибыльное.

Сергей Романов, planeta.press

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