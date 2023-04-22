Названа самая привлекательная женщина мира 6 22.04.2023, 12:51

3,212

Она выступает с лекциями о принятии себя.

Американская модель Эшли Грэм появилась на обложке глянцевого журнала Maxim и заняла первое место в рейтинге самых привлекательных женщин мира.

За лидерство в этом рейтинге боролись Белла Хадид, Марго Робби, Кара Делевинь, Ана де Армас, Доджа Кэт и другие знаменитости, однако победа досталась именно Грэм, передает unian.net.

Так, Грэм является моделью plus-size.

Стоит отметить, что рост Эшли Грэм составляет 175 сантиметров, а ее вес - 90 килограмм. Она приняла себя и свое тело таким, каким оно есть. Более того, модель выступала в старших школах с лекциями о принятии себя.

Известно, что она замужем за видеооператором Джастином Эрвином. Они воспитывают троих детей. У пары трое сыновей.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».