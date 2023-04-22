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Названа самая привлекательная женщина мира

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  • 22.04.2023, 12:51
  • 3,212
Названа самая привлекательная женщина мира

Она выступает с лекциями о принятии себя.

Американская модель Эшли Грэм появилась на обложке глянцевого журнала Maxim и заняла первое место в рейтинге самых привлекательных женщин мира.

За лидерство в этом рейтинге боролись Белла Хадид, Марго Робби, Кара Делевинь, Ана де Армас, Доджа Кэт и другие знаменитости, однако победа досталась именно Грэм, передает unian.net.

Так, Грэм является моделью plus-size.

Стоит отметить, что рост Эшли Грэм составляет 175 сантиметров, а ее вес - 90 килограмм. Она приняла себя и свое тело таким, каким оно есть. Более того, модель выступала в старших школах с лекциями о принятии себя.

Известно, что она замужем за видеооператором Джастином Эрвином. Они воспитывают троих детей. У пары трое сыновей.

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