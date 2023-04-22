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«Нашел дубовую доску за сто злотых, привязал ее к велосипеду и запустил рекламу»

  • 22.04.2023, 13:17
«Нашел дубовую доску за сто злотых, привязал ее к велосипеду и запустил рекламу»

Белорусы создали в Польше свой бизнес и набирают в Тиктоке миллионы просмотров.

Белорусы Дима и Аня вынужденно переехали в Польшу в 2020 году. В Беларуси ребята три месяца вели свой бизнес-проект — деревянные игрушки. За это время успели в инстаграме набрать тысячу подписчиков, пишет lixtar.media.

Но жизнь повернулась так, что пришлось все бросить и уехать. Спойлер: сейчас у ребят бизнес в Польше, свое производство и просмотры в Тиктоке на 45 миллионов.

«Когда приехали в Польше, нужно было просидеть карантин. Мы эти десять дней и думали, как нам дальше жить» — начинает рассказ Дима.

После карантина пара заселилась на несколько месяцев на сквот в Варшаве. На следующий же день Дмитрий пошел на работу электриком. «Это была стройка. Я поработал один день, на второй туда не пошел. Я подумал, что нужно дальше заниматься игрушками» — рассказывает парень.

У Дмитрия и Анны из сбережений было полторы тысячи злотых. «За тысячу мы купили лобзик, а на сквоте нашлась шлифовалка. Я долго искал доски, на тот момент не знал польского, чтобы на ОЛХ купить что-то нормальное. В итоге в каком-то магазине я нашел дубовую доску за сто злотых (это очень дорого), привязал доску к велосипеду и привез на сквот. Страницу в инстаграме мы перевели на польский и запустили рекламу. И начали работать» — рассказывает Дима.

Беларус говорит, что реклама сработала на польскую аудиторию и с этой доски получилось хорошо заработать. Кстати, один из роликов на тиктоке проекта белорусов набрал более 45 миллионов просмотров! Дима говорит, что Тикток помог им в заказах.

«Через инстаграм мы нашли поставщиков досок. Мы прожили на сквоте пару месяцев. Позже знакомые предложили жить в их деревенском доме бесплатно. Сам дом находится на отшибе и до ближайшего следующего дома примерно два километра, до ближайшего сельского магазина около десяти километров, а до Бедронки около двадцати километров. До банкомата тоже примерно было десять километров. Мы там жили и делали игрушки» — делится белорус.

Дмитрий с Анной прожили год в этом доме. Парень говорит, что вокруг было много зверей — волки, косули, зайцы, бобры. В округе был лес.

«Мы топили дом дровами. Но в доме было водоснабжение. Это был тот еще эксперимент. Мы постоянно пилили и рубили дрова (смеется). Зимой было очень холодно — до минус 25. В доме с утра было около пяти градусов только, вода в трубах замерзала. Утром встаешь умыться, а воды нет. И начинаешь топить печь, включать обогреватели. Довольно тяжело жить, когда ни с кем не общаешься толком, ничего не видишь и не знаешь. Около нашей деревни было озеро, там жило очень много бобров, они сильно лес грызли. И мы эти бревна собирали, пилили их, сушили и делали игрушки. Игрушки в основном делаем с дуба и ясеня.

Переехать в деревню — был единственный вариант, чтобы насобирать денег. Раз в три дня мы ездили к пачкомату на велосипеде и отвозили заказы. Когда была зима холодная, перед Новым годом было много заказов. Нам хозяева дома дали тележку велосипедную для собаки. Несколько дней было снега примерно по пояс и несколько километров я шел с велосипедом и тележкой, чтобы выйти к расчищенной трассе. С той деревни до Варшавы на поезде полтора часа ехать. Но до поезда еще нужно было добраться — на велосипеде двадцать километров. Автобусов там не было» — рассказывает парень.

Спустя год пара переехали в Варшаву, накупили станков на заработанные деньги, переехали снова на сквот и работали. Сделали это, чтобы насобирать денег и вложиться снова в бизнес.

«Недавно мы переехали в город Углевицы, недалеко от гор. Тут снимаем квартиру, снимаем большое помещение (примерно 80 квадратов) и работаем. У нас в найме даже есть люди. Продолжаем делать игрушки» — делится белорус.

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