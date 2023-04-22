Медведев «разбушевался» 9 22.04.2023, 13:30

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Министр обороны Германии довел до истерики экс-президента РФ.

Экс-президент РФ резко отреагировал на слова министра обороны Германии Бориса Писториуса о том, что Украина имеет право действовать на территории России. По мнению Писториуса, это «совершенно нормально» во время военного конфликта, «что и подвергшаяся нападению сторона перемещается на вражескую территорию, например, чтобы заблокировать пути снабжения», пишет немецкое издание Bild.

С такими словами глава Минобороны ФРГ выступил в телеэфире в четверг. А уже в пятницу Медведев написал в Twitter на английском языке, что Писториус «завидует славе военачальников Третьего рейха». Замглавы Совбеза РФ считает «исторической приметой», что «немец, желающий напасть на Россию, должен быть готов к нашему параду в Берлине».

Редактор Bild Жанна Плауманн пишет, что Медведев «в очередной раз разбушевался». Журналист отмечает, что Писториус никогда не говорил, будто кто-то хочет напасть на Россию, а сам Медведев уже не раз грубо угрожал Германии и другим странам Европы.

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