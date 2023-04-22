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Танки Abrams для ВСУ: появились новые детали о передаче бронетехники Украине

  • 22.04.2023, 13:51
  • 2,250
Танки Abrams для ВСУ: появились новые детали о передаче бронетехники Украине

Речь идет о 31 единицах Abrams версии M1A1.

Поставленные в Германию танки Abrams M1A1 для обучения военнослужащих ВСУ не будут использоваться на войне в Украине.

Как пишет Associated Press со ссылкой на американских чиновников, вместо них США модернизируют и передадут Украине 31 другой танк. Предполагается, что танки как раз будут готовы к тому моменту, когда украинские бойцы закончат обучение в Германии.

Ранее сообщалось, что США поставят танки Abrams в Германию в мае. По данным AP, речь идет о конце месяце, а обучение украинских военных начнется уже летом. Планируется, займет оно около 10 недель. Всего планируется обучить около 250 человек.

Напомним, подтвердил информацию о скором старте учений учения украинских военнослужащих на танках M1 Abrams министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин. Соответствующее заявление он сделал на пресс-конференции после заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины (так называемый «Рамштайн-11»), которое происходило на авиабазе в Германии.

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