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«У меня тоже в голове калькулятор для пересчета цен в валюту»

  • 22.04.2023, 13:57
  • 1,622
«У меня тоже в голове калькулятор для пересчета цен в валюту»

Француз рассказал о своей жизни в Беларуси.

«Я посетил много стран, даже сложно подсчитать точное количество – может, 30. У меня есть опыт жизни в других городах и странах. Я жил в Берлине, Москве, Питере, Киеве, Сингапуре. Самые экзотические страны, где я был, – Катар, Узбекистан», – рассказывает Мишель. Он – программист и путешественник, француз, ему 37 лет. Еще с университета Мишель начал изучать русский язык и сейчас говорит на нем практически свободно. В Беларуси он уже в 4-й раз.

Журналисты myfin.by попросили его поделиться впечатлениями о стране, о местной кухне, и о том, во сколько ему обходится жизнь в Минске:

— Впервые я побывал в Беларуси в феврале 2017 года, вскоре после того, как увидел новость, что можно приехать на 5 дней без визы. Я снял апартаменты и все дни гулял, ходил в музеи. Вернулся в страну только в 2022 году, через 5 лет, когда появилась возможность находиться в Беларуси без визы до 30 дней. Третий и четвертый раз я уже приезжал в 2023 году, и сейчас первый раз, когда я в Беларуси весной.

Путешествия для меня – это способ узнать мир, познакомиться с новой культурой, преодолеть предрассудки, лучше узнать людей и себя.

Увлечение славянской культурой

Со славянской культурой я столкнулся еще в детском саду – воспитательница ставила нам музыку Прокофьева «Петя и волк», рассказывала про этого композитора. В школе у меня был друг, мать которого была из Беларуси, так что я знал довольно много слов и уже немало про славянскую музыку. Как-то к нам приехала делегация из Беларуси, и учитель спросил: «Кто знает столицу Беларуси?» – почти никто не знал, для французов это малознакомая страна.

Я учился в Сорбонне сначала на факультете «Математика–информатика», а в магистратуре уже исключительно на информатике. Все это время я интересовался славянской культурой и историей и со второго семестра ходил на дополнительные занятия русским языком. Еще я знаю английский. Понимаю итальянский – он очень похож на французский.

Чтобы лучше понимать на слух, смотрю фильмы на русском – всю советскую классику: «Ирония судьбы, или С легким паром», «Москва слезам не верит», «Иван Васильевич меняет профессию», «Летят журавли». Что-то смотрел и из современного кино. А еще знаю много русских песен 90-х и 2000-х: «Седая ночь» Юры Шатунова, «Чистый лист» Нэнси, знаю песни Натали, Татьяны Булановой, Михаила Круга и Виктора Цоя. Что-то из этого пробовал петь на караоке в Минске.

Недавно стал читать книги на русском – мне кажется, это сильно обогащает лексику. Хотя «Фандорин» Бориса Акунина, например, оказался для меня сложноват, там много старорусских слов – приходилось со словарем уточнять, что такое «салоп», «фаэтон» – возможно, не все русскоговорящие знают значения этих слов.

Сейчас читаю книгу «Ненасильственное общение» Маршала Розенберга на русском – кроме того, что это практика русского, там много полезного по переговорам.

Что я делаю в Беларуси?

Меня часто спрашивают (и при этом удивляются): «Почему ты уже в четвертый раз приезжаешь в Беларусь?!» А почему бы нет? Тут красиво, интересно, много достопримечательностей.

У местных жителей в целом высокий уровень того, что по-французски называется savoir-vivre. Дословно это переводится как «умение жить», но это можно понять и как манеры и воспитанность. Это бесценно.

Если сравнить с Парижем, то там ситуация более контрастная. Кварталы города могут сильно отличаться друг от друга и, следовательно, ваш опыт жизни тоже. К тому же там много бездомных и попрошаек, поэтому люди в целом настороженные.

Мне нравится белорусская еда, в чем-то она похожа на французскую. Люблю разные супы, например куриный. Во Франции тоже часто готовят супы, например крем-суп из тыквы – он популярнее, чем луковый суп с сыром и крутонами.

Очень люблю белорусские молочные продукты – молоко, йогурты, сметану. Недавно попробовал ряженку, такого во Франции нет. И сметаны тоже нет в обычных французских супермаркетах. Там есть crème fraîche, но это все-таки немного другое.

Из местных сыров люблю «Сапфир» или копченый сыр.

В кофейнях Минска часто предлагают круассаны, включая его варианты – например, с миндальным кремом, или другие французские десерты. На мой вкус, во Франции они все же вкуснее. Но если сравнивать с другими странами Европы, в Минске несложно найти достойный круассан. Кофе, я бы сказал, такой же – это же все равно импорт.

Заметил, что в Минске много французских названий разных заведений – Eclair, Bonjour, Charlie. А в кафе и на пешеходных улицах часто слышу французскую музыку – это ассоциируется с романтикой, положительными эмоциями.

Единственное, чего мне не хватает на данный момент (живу в гостинице), – это кухни! Утром обычно делаю быстрорастворимую зерновую кашу и чай, ем фрукты, на обед и ужин хожу в кафе.

Сам я люблю готовить, могу сделать пирог киш со шпинатом и рикоттой, тыквенный суп, яйцо «кокот», разные десерты, как шоколадный мусс или тарт Бурдалу (это миндальный тарт с грушами), круассаны. Это и хобби, и жизненный вопрос – надо же чем-то питаться )

Мне нравятся белорусские товары, например трикотаж – я уже купил себе некоторую белорусскую одежду, не только брестские носочки. Для женщин Conte и «Милавица» делают очень достойные вещи. Приятно, когда можно приобрести местные товары, которые не надо импортировать из другого конца мира. Еще у нас относительно известны тракторы «Белаз», «Беларус» и производитель бытовой техники «Горизонт».

За время жизни в Минске я уже выучил несколько выражений на белорусском. Конечно, самое запоминающееся: «Асцярожна, дзверы зачыняюцца» – это постоянно слышу в транспорте :)

Последний год мое хобби – танцы. Занимался ими и во Франции и продолжаю в Беларуси. Нашел в Минске несколько школ танцев, в двух из них приобрел абонемент и хожу на танцы 4-5 раз в неделю.

За все время я видел в Беларуси много красивой архитектуры и музеев – Дудутки, Курган Славы, Хатынь. Хочу доехать до Мирского и Несвижского замков. Но главная достопримечательность для меня тут – люди. Хотя считаю себя интровертом и не могу сказать, что у меня много знакомых.

Люблю ходить и стараюсь каждый день гулять как минимум час. Я специально подобрал школу танцев, куда можно ходить пешком, – вовсе не для того, чтобы сэкономить на проезде. Цены я достаточно хорошо запоминаю и уже неплохо в них ориентируюсь. Наверно, в этом отношении я немного белорус – мне рассказали шутку, что у вас в голове встроенный калькулятор для пересчета цен в валюту: у меня он тоже есть.

Сколько стоит посетить Беларусь

Я подсчитал, что месяц в Минске обходится мне примерно в 1200 евро. В эту стоимость входят перелеты и автобус, оплата жилья, питание. Насчет хобби – я трачу в основном на танцы (около 100 евро). Если ехать по сухопутной границе, то нужна виза. Консульский сбор на получение визы – 35 евро, делают ее за 5 рабочих дней. Вот такая математика.

Что дальше?

Я уже думал, чем бы я мог заниматься в Беларуси, кроме моей основной специальности – программирования. Например, мог бы преподавать французский. Или устраивать иногда мастер-классы по приготовлению французских блюд.

Если останусь тут подольше, было бы интересно изучить белорусский язык на курсах и, естественно, я бы арендовал себе квартиру с кухней, чтобы больше готовить самостоятельно.

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