закрыть
22 апреля 2023, суббота, 15:11
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

А Коленька уже дома...

  • Телеграм-канал «СерпомПо»
  • 22.04.2023, 14:02
  • 8,194
А Коленька уже дома...

Сколько он служил-то?

Как «ураганил» сын «законченного либерала». Ответ критикам поведения начальства в ходе спецоперации дал Евгений Пригожин: «Из всех моих знакомых, впервые об этом скажу … один человек, Дмитрий Сергеевич Песков, который в свое время прослыл законченным либералом…

А главное, непонятно, когда Николай Песков успел «отураганиться» - «послужить, как надо, и вернуться», как пелось в советском шлягере.

Получается, что в конце сентября, напуганный звонком пранкеров, он попросил папу устроить ему особое место на фронте. Пресс-Песков тут же позвонил Пригожину, тот так же оперативно организовал для Пескова-джуниор место у себя в ЧВК. Место, видимо, особо безопасное, учитывая уровень потерь среди вагнеровцев, если Коленька уже вернулся живой-здоровый.

А сколько он служил-то? Едва полгода? Ну, если б он был обычным ч/мобилизованным, то сейчас мог бы в лучшем случае претендовать на отпуск, а не на дембель.

СВО-то идет. И, по словам папы Пескова, будет идти до достижения поставленных Путиным целей.

А геройский Коленька уже дома...

Телеграм-канал «СерпомПо»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Сообщество свободных мухоморов
Сообщество свободных мухоморов Владимир Халип
Магазин типа сортир
Магазин типа сортир Ирина Халип
Белорусским политзаключенным нужна помощь прямо сейчас
Белорусским политзаключенным нужна помощь прямо сейчас Наталья Радина
Путин подарил икону с плохой историей
Путин подарил икону с плохой историей Юрий Бутусов