А Коленька уже дома... Телеграм-канал «СерпомПо»

22.04.2023, 14:02

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Сколько он служил-то?

Как «ураганил» сын «законченного либерала». Ответ критикам поведения начальства в ходе спецоперации дал Евгений Пригожин: «Из всех моих знакомых, впервые об этом скажу … один человек, Дмитрий Сергеевич Песков, который в свое время прослыл законченным либералом…

А главное, непонятно, когда Николай Песков успел «отураганиться» - «послужить, как надо, и вернуться», как пелось в советском шлягере.

Получается, что в конце сентября, напуганный звонком пранкеров, он попросил папу устроить ему особое место на фронте. Пресс-Песков тут же позвонил Пригожину, тот так же оперативно организовал для Пескова-джуниор место у себя в ЧВК. Место, видимо, особо безопасное, учитывая уровень потерь среди вагнеровцев, если Коленька уже вернулся живой-здоровый.

А сколько он служил-то? Едва полгода? Ну, если б он был обычным ч/мобилизованным, то сейчас мог бы в лучшем случае претендовать на отпуск, а не на дембель.

СВО-то идет. И, по словам папы Пескова, будет идти до достижения поставленных Путиным целей.

А геройский Коленька уже дома...

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