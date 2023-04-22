«Муха не сидела!»: под Минском продают дома с запахом новостройки
- 22.04.2023, 14:12
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Все они стоят дешевле столичной «однушки».
Сегодня в традиционной подборке realt.by — только новые дачные дома, в которых еще никто не жил. Про такие еще говорят: «муха не сидела!» — без чужой мебели и с запахом новостройки. Некоторые из них даже без чистовой отделки — можно реализовать собственный дизайн-проект интерьера. И все они находятся до 50 километров от Минска и стоят дешевле столичной однушки.
Крапужино, Логойское направление, 21 км от МКАД
Деревня находится Логойском районе. Здесь красивая природа, недалеко от дома лес и два озера — хороший вариант для тех, кто любит уединиться.
Для дома и бани владельцы выбрали сочетание красного и черного — в такие цвета часто красят свои дома скандинавы.
Дом деревянный, с частичной отделкой. Внутри - гостиная с кухней и три комнаты. Имеются помещения для душа и туалета.
Электричество разведено по дому и в бане, везде есть розетки и выключатели. Отапливаться можно электричеством по льготному тарифу. Вода из собственной скважины глубиной 100 метров, канализация местная.
Участок 10 соток, соседей нет. У дому хорошие подъездные пути круглый год. Стоимость - 45 000 долларов.
СТ «Пятигорье-6», Брестское направление, 33 км от МКАД
В этом СТ в 25 минутах от Минска продается новый дом на участке, граничащим с лесом и полем, соседи только с одной стороны.
Дом каркасный, грамотно сконструирован. Каркас деревянный, опирается на столбчатый фундамент. Контур серьезно утеплен: в полах 250 мм утеплителя, в стенах — 200 мм, в крыше 300 мм. Фасад обшит доской и выкрашен в черный цвет. Контрастом темному выступают медовые наличники окон. Кровля — графитовая металлочерепица.
Общая площадь дома — 84 м². Внутри стены обшиты гипсокартоном в два слоя, чистовая отделка не закончена. Но электричество, канализация и водопровод (с сезонной водой) разведены.
На 10 сотках кроме дома имеется хозпостройка (2×4 м). Участок огорожен. За эту дачу просят 35 000 долларов.
Волок, Слуцкое направление, 50 км от МКАД
Этот вариант дачи находится в небольшой деревне в Слуцком направлении, в 50 километрах от МКАДа. Весомое преимущество над такими же домами в СТ — здесь можно получать электроэнергию для отопления по льготному тарифу. До самого дома ведет асфальтированная дорога. Остановка маршрутных такси в шаговой доступности. Рядом лес и река.
Дом новенький, деревянный, с большой террасой у входа и парилкой внутри. В нем еще никто не жил, но снаружи и внутри чистовая отделка закончена: снаружи дом серый, внутри - белый, на полу ламинат. Стеклопакеты ПВХ во всех окнах.
К местам установки сантехники подведены вода (своя скважина) и канализация.
Отопление в доме электроконвекторами по льготному тарифу с возможностью управления удаленно через WiFi. Нагрев воды в бойлере.
СТ «Черемушки-люкс», Брестское направление, 40 км от МКАД
Товарищество известное, рядом лес и несколько озер. Находится за Дзержинском, но добираться удобно, большая часть пути — по скоростной трассе. В последнее время здесь довольно часто появляются дачи на продажу. Сегодня, например, в наш обзор попали сразу два новых дома.
Эта дача построена в 2022 году. Материал стен — блоки, на крыше — металлочерепица. Фасад утеплен, оштукатурен и покрашен. Внутри свежая чистовая отделка — обои на стенах, керамогранит и ламинат на полах, санузел облицован плиткой. Сантехника подключена.
Общая площадь 56 м2. Внутри две спальни, кухня-гостиная, санузел, коридор.
Дом годится для круглогодичного проживания — обогревается печью-камином и теплыми полами.
Участок 10 соток, ровный, с садом и хвойными деревьями. На нем имеется капитальная хозпостройка 6×4 м, которую можно переделать в баню. У въезда на территорию за откатными воротами организована просторная парковка. Все это стоит 52 500 долларов.
Второй дом в продаже из этого же СТ стоит дешевле — 29 900 долларов. Почему такая разница?
В объявлении говорится, что он тоже из блоков, на крыше металлочерепица, но без дополнительного утепления и обшит имитацией бруса, покрашенной в темно-коричневый.
Стены внутри дома обшиты деревом, полы деревянные. Планировка простая — гостиная-кухня, спальня, санузел, прихожая и терраса.
А вот и основная причина более низкой стоимости — в дом введено электричество и канализация, но новому владельцу предстоит подключить водопровод и подумать, какое отопление сделать.