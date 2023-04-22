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Германия массово высылает российских дипломатов

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  • 22.04.2023, 14:13
  • 5,832
Германия массово высылает российских дипломатов

Решение вызвало нервную реакцию МИД РФ.

Власти Германии приняли решение о массовой высылке российских дипломатов. Об этом ТАСС сообщили в Министерстве иностранных дел РФ. Российская сторона обещает «зеркальный ответ».

В МИД РФ заявили, что Германия нарушила «свои заверения о нежелании афишировать массовую высылку дипломатов РФ, рассказав СМИ об этой «затее». «Берлин проводит курс на разрушение всего массива российско-германских отношений», —передает ТАСС.

Сколько дипломатов вышлют, неизвестно, но ранее речь шла о 30 сотрудниках.

Также появилась информация, что за российскими дипломатами уже прибыл борт Ил-96.

«Самолет специального летного отряда «Россия» прилетел в Берлин, чтобы забрать дипломатов из РФ, которых массово высылают из Германии по обвинению в шпионаже», — сообщили российские телеграм-каналы.

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