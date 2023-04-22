Ученые обнаружили первые изображения жителей самой древней западноевропейской цивилизации 22.04.2023, 14:20

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Ранее она считалась мифом.

Археологи, представляющие Национальный исследовательский совет Испании (CSIS), проводящие раскопки на месте Касас-дель-Турунуэло, обнаружили первые человеческие изображения древнего народа Тартессос.

Невероятные результаты раскопок, которые пролили свет на загадочную и древнюю цивилизацию, процветавшую на юге Испании за несколько столетий до нашей эры, были представлены Национальным исследовательским советом Испании.

Тартесы, которые, как считается, жили на юге Иберии (современная Андалусия и Эстремадура), считаются одной из самых ранних западноевропейских цивилизаций и, возможно, первыми, кто процветал на Пиренейском полуострове.

На юго-западе Пиренейского полуострова Испании тартесская культура впервые появилась в эпоху поздней бронзы. Культура отличается сочетанием местных палео-испанских и финикийских черт, а также использованием ныне вымершего языка, известного как тартесский. Люди Тартесса были квалифицированы в металлургии и обработке металлов, создавая декоративные предметы и предметы декора.

Археологи из Национального исследовательского совета Испании (CSIS) представили удивительные результаты раскопок в Касас-де-Турууэло в Бадахосе, на юго-западе Испании, а также результаты раскопок.

Пять бюстов, поврежденных, но два из которых сохранили высокую степень детализации, являются первыми изображениями людей и лиц тартесского народа, которые когда-либо видел современный мир.

Эти «необычные находки» представляют собой «глубокий сдвиг парадигмы» в интерпретации тартесской культуры, заявили на пресс-конференции руководители раскопок Селестино Перес и Эстер Родригес.

Учитывая скудость тартесских археологических находок, это древнее общество окутано тайной.

Согласно историческим записям, порт Тартессоса располагался в устье реки Гвадалквивир на территории современного Кадиса. В четвертом веке до нашей эры греческий историк Эфор описал его как процветающую цивилизацию, сосредоточенную на производстве и торговле оловом, золотом и другими металлами.

Что неизвестно, так это откуда пришли тартесы, были ли они коренным племенем с восточным влиянием или финикийской колонией, поселившейся за Геркулесовыми столбами (Гибралтарский пролив).

Команда из Института археологии Мериды считает, что два бюста, обнаруженные в том, что считается святыней или пантеоном, представляют тартесских богинь, несмотря на то, что ранее тартесская религия считалась аниконической (противоположной использованию идолов или изображений).

Изображение лица каменных бюстов, а также включение украшений (серьги-кольца) и их специфические прически напоминают древние скульптуры Ближнего Востока и Азии.

Археологи считают, что две богини вместе с тремя другими скульптурами, которые были значительно более повреждены, были частью каменной фрески, изображающей четырех божеств, наблюдающих за тартесским воином, поскольку на одном из испорченных бюстов есть шлем.

Богато украшенные изображения, которым, как считается, около 2500 лет, также важны для искусствоведов, поскольку Древняя Греция и Этрурия (древняя цивилизация в современной центральной Италии) ранее были признаны эпицентрами скульптуры в этот период времени.

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