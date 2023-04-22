Вместо десантников Россия перебросила под Марьинку «штурмовые подразделения Z» 22.04.2023, 14:30

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Их готовили к боям всего две недели.

Российское командование перебросило для боев под Марьинку Донецкой области так называемые «штурмовые подразделения Z». Они были свезены туда вместо десантников, которых забрали на восстановление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления Алексея Дмитрашковского в эфире телемарафона.

«На сегодняшний день начали по принципу ЧВК «Вагнера» набирать в штурмовые подразделения просто людей с уголовным прошлым. Существует отдельный устав для этих подразделений, который четко определяет, что раненых с поля боя не эвакуируют. Почему? Для того, чтобы не отвлекать от штурмовых действий личный состав, который не поврежден», - рассказал Дмитрашковский.

По его словам, согласно полученным вражеским документам, на подготовку этих «штурмовых подразделений» российское командование выделяет максимум 2 недели.

«К нам попали некоторые документы, а именно: «Положение о штурмовых ротах Z» 8-й общей военной армии РФ. Там четко указано, что на подготовку данных подразделений выделяется всего 10-15 дней», - говорит Дмитрашковский.

Он отметил, что это слишком мало, чтобы подготовить качественно для формирования коллектива, который будет работать слаженно.

«Но в России понятно, что даже не ведут учет погибших в этих подразделениях», - добавил Дмитрашковский.

Предыстория

Недавно СМИ писали, что Россия применяет на оккупированных территориях так называемые «штурмовые подразделения Z», укомплектованные людьми с уголовным прошлым.

Добавим, по данным аналитиков ISW, из-за значительных проблем у россиян с боями в городах, они будут пытаться решить этот вопрос путем создания так называемых отрядов «Шторм Z».

Однако, как объясняли эксперты, такой шаг в очередной раз доказывает, что большие проблемы с боевыми действиями в городах и такая новая тактика вряд ли поможет врагу. Подробнее об этих «штурмовых подразделениях» россиян - читайте по ссылке.

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