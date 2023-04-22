Лукашисты угрожают родственникам журналиста Дениса Ивашина 1 22.04.2023, 14:33

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Родные политзаключенного поддаваться на шантаж не намерены.

Родным гродненского журналиста Дениса Ивашина угрожают прекращением коммуникации с ним за распространение информации о нем. Об этом сообщает «Гарадзенская праваабарона» со ссылкой на жену политзаключенного.

Жена Дениса Ивашина Ольга сообщила правозащитникам, что ей и родителям Дениса с разных сторон передают угрозы и «просьбы» с требованием перестать писать о нем. В противном случае сотрудники ИК №15 якобы угрожают лишить политзаключенного звонков, писем и свиданий даже с адвокатом, а также поместят журналиста в ШИЗО или ПКТ.

Ольга Ивашина также рассказала, что политзаключенного уже лишили свиданий с родными на 3 месяца сразу после этапирования в Могилев.

Сообщается, что родные Ивашина восприняли угрозы вполне серьезно, но поддаваться на шантаж не намерены, чтобы не поощрять потенциальных шантажистов на дальнейшее давление.

Ольга Ивашина говорит, что ближайшие дни покажут, были ли угрозы собственной инициативой администрации ИК-15, где отбывает наказание Денис, или это приказ сверху. При этом жена политзаключенного «ни в коем случае не перестанет» распространять информацию о Денисе Ивашине.

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