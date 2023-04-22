Российский танк за мгновение до уничтожения попал на видео

Российский танк за мгновение до уничтожения попал на видео1
- 22.04.2023, 14:46
- 1,452
Момент удара ВСУ по бронетехнике зафиксировал беспилотник.
На донецком направлении украинские защитники из 59 ОМПБр имени Якова Гандзюка уничтожили вражеский танк.
Как сообщает Цензор.НЕТ, момент попадания в российский танк зафиксировал беспилотник. На записи, опубликованной в соцсетях, можно рассмотреть боеприпас за мгновение до попадания в бронемашину.
«На Донецком направлении украинские защитники демилитаризовали рашистский танк 59 ОМПБр», - говорится в комментарии к видео.