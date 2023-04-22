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Российский танк за мгновение до уничтожения попал на видео

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  • 22.04.2023, 14:46
  • 1,452
Российский танк за мгновение до уничтожения попал на видео

Момент удара ВСУ по бронетехнике зафиксировал беспилотник.

На донецком направлении украинские защитники из 59 ОМПБр имени Якова Гандзюка уничтожили вражеский танк.

Как сообщает Цензор.НЕТ, момент попадания в российский танк зафиксировал беспилотник. На записи, опубликованной в соцсетях, можно рассмотреть боеприпас за мгновение до попадания в бронемашину.

«На Донецком направлении украинские защитники демилитаризовали рашистский танк 59 ОМПБр», - говорится в комментарии к видео.

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