закрыть
22 апреля 2023, суббота, 15:11
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Сколько стоят и как выглядят самые дорогие животные в Беларуси

  • 22.04.2023, 14:51
Сколько стоят и как выглядят самые дорогие животные в Беларуси

Цены на некоторых домашних питомцев доходят до 10 тысяч рублей.

Сайт Intex-press изучил предложения о продаже животных на популярном сайте объявлений и выбрал самые дорогостоящие. К примеру, цены на некоторых домашних питомцев доходят до 10 тысяч рублей.

На популярном сайте опубликовано более 65 тысяч объявлений о продаже животных в Беларуси, почти 1600 из них – в Барановичах. Мы выбрали предложения с самыми высокими ценниками, а чтобы подборка выглядела интересной и разнообразной, исключили из нее объявления без фото и с повторяющимися позициями и породами.

Вот как выглядят самые дорогостоящие животные, продающиеся в нашей стране.

Кобыла «с немецкими корнями» – 35000 рублей

Котенок сервала – 10000 рублей

Щенок породы той-пудель – 8000 рублей

Овцематка породы дорпер – 7500 рублей

Птенец попугая жако – 5897 рублей

Жеребец пони – 5ооо рублей

Корова (нетель) айширской породы – 45оо рублей

Топ-3 самых дорогих животных, продающихся в Барановичах

Щенок породы кане-корсо – 3000 рублей

Быки «на убой и племя» – 3000 рублей

Хряк «белорусской белой породы» – 1300 рублей

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Сообщество свободных мухоморов
Сообщество свободных мухоморов Владимир Халип
Магазин типа сортир
Магазин типа сортир Ирина Халип
Белорусским политзаключенным нужна помощь прямо сейчас
Белорусским политзаключенным нужна помощь прямо сейчас Наталья Радина
Путин подарил икону с плохой историей
Путин подарил икону с плохой историей Юрий Бутусов