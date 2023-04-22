Сколько стоят и как выглядят самые дорогие животные в Беларуси
- 22.04.2023, 14:51
Цены на некоторых домашних питомцев доходят до 10 тысяч рублей.
Сайт Intex-press изучил предложения о продаже животных на популярном сайте объявлений и выбрал самые дорогостоящие. К примеру, цены на некоторых домашних питомцев доходят до 10 тысяч рублей.
На популярном сайте опубликовано более 65 тысяч объявлений о продаже животных в Беларуси, почти 1600 из них – в Барановичах. Мы выбрали предложения с самыми высокими ценниками, а чтобы подборка выглядела интересной и разнообразной, исключили из нее объявления без фото и с повторяющимися позициями и породами.
Вот как выглядят самые дорогостоящие животные, продающиеся в нашей стране.
Кобыла «с немецкими корнями» – 35000 рублей
Котенок сервала – 10000 рублей
Щенок породы той-пудель – 8000 рублей
Овцематка породы дорпер – 7500 рублей
Птенец попугая жако – 5897 рублей
Жеребец пони – 5ооо рублей
Корова (нетель) айширской породы – 45оо рублей
Топ-3 самых дорогих животных, продающихся в Барановичах
Щенок породы кане-корсо – 3000 рублей
Быки «на убой и племя» – 3000 рублей
Хряк «белорусской белой породы» – 1300 рублей