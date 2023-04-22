Захарова «дует» не в ту сторону 1 Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»

22.04.2023, 14:55

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В российском МИД сломался «вентилятор».

О том, во что втянул граждан РФ Путин при соучастии МИД России, напомнила следующая история.

Министр обороны Германии Борис Писториус высказался об угрозах Украины территории России: «Абсолютно нормально, что в подобных военных столкновениях сторона, на которую напали, продвигается на вражескую территорию, чтобы, например, отрезать пути снабжения». Сделав, при этом, важную оговорку: «Но до тех пор, пока нападению не подвергаются города, гражданские лица и гражданские районы».

Фронтвумен МИД России Мария Захарова, не ответив по существу на слова немецкого министра, отчего-то переведя обсуждение на взорванные газопроводы «Северный поток». Дальше последовали оскорбление Германии: «Или старший брат по НАТО не разрешает интересоваться, что же там произошло?»

Но ведь непростое расследование взрывов «Северных потоков» продолжается. Оно ведется, если судить по информации прессы, Данией и Швецией. Кроме того, эта тема не уходит их фокуса внимания средств массовой информации. Между прочим, хотелось бы понять и, главное, увидеть доказательные материалы, что именно сделано собственно российскими властями для расследования? Всеми этими нашими «внешними разведками», следственными комитетами и т.д.

Но, если вернуться к теме, затронутой Борисом Писториусом, от обсуждения которой уклонилась Мария Захарова, то есть очевидный факт – до того, как великий геополитик 24 февраля 2022 года принял катастрофическое решение начать спецоперацию и ввел войска в Украину, жители Брянской, Курской, Белгородской областей жили мирной жизнью. Не было обстрелов, жертв, разрушений. Сейчас все это, согласно сообщениям российских рептильных медиа, есть. То есть мирная жизнь людей в России действиями Путина и его соратников нарушена. Об Украине даже не говорим – все и так понятно. Там чудовищная гуманитарная катастрофа.

Кроме того, есть еще один вопрос. Территория Украины обстреливалась из Белгородской области? Во время «первой украинской» в 2014 и 2015 годах? Сейчас? Да или нет? Хотелось бы получить на этот вопрос от наших официальных лиц ясный ответ. Если «да», то имеет право Украина отвечать на такие обстрелы, нанося удары по военным объектам?

Все эти вопросы заслуживают обсуждения с демонстрацией документов. Но практический вывод ясен и без всякий обсуждений – надо возвращать армию домой, переходить к переговорам, оценивать ущерб, снимать санкции. Другого хорошего варианта для нашей страны нет. Но об этом МИД России не говорит. Его информационный вентилятор дует в иную сторону, выбрасывая тугие струи пустословия.

Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»

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