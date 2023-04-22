Лукашенко ждет особенный трибунал? 1 22.04.2023, 15:00

Процесс может быть основан на украинской юрисдикции.

В Брюсселе и странах G7 склоняются к тому, что наиболее реалистичной перспективой привлечения к ответственности виновных в преступлении агрессии против Украины будет «гибридный трибунал». Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на неназванного чиновника ЕС.

«Гибридный трибунал» мог бы совместить национальную юрисдикцию Украины и процесс на основе международного права с судьями из разных стран.

Чиновник уточнил, что, по оценкам экспертов Европейского союза в области международного права, международный трибунал на основе украинской юрисдикции — это наиболее вероятный вариант осуществления правосудия в данном случае.

«Трибунал будет служить политическому императиву, который заключается в привлечении к ответственности», — сказал чиновник. Он также добавил, что для ЕС очень важно, чтобы Украина ратифицировала Римский статут, на основании которого действует Международный уголовный суд.

Как отметили в Еврокомиссии, для создания как «гибридного трибунала», так и специального международного трибунала нужна мощная поддержка ООН.

За преступления агрессии отвечает высшее политическое и военное руководство России и Беларуси. Но оно имеет международный иммунитет, а значит, для такого трибунала необходимо снять иммунитет, например, с главы государства-агрессора, главы его правительства и министра иностранных дел.

Как сообщал сайт Charter97.org, Европарламент призвал создать трибунал для Лукашенко и Путина за военные преступления против Украины. Позже ПАСЕ поддержала создание трибунала для Лукашенко.

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