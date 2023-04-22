Таинственный самолет из РФ неожиданно совершил посадку в Берлине 22.04.2023, 15:08

Спешно эвакуирует российских дипломатов?

Российский самолет со специальным дипломатическим разрешением совершил посадку в Берлине. Речь идет о российском самолете Ил-96-300, выполнявшем нерегулярный рейс из Москвы RSD 898.

После полномасштабного вторжения России в Украину Европейский Союз закрыл свое воздушное пространство для российских перевозчиков, напоминает DW.

«Как свидетельствует сайт для отслеживания перелетов Flightradar24, российский Ил-96-300, выполнявший нерегулярный рейс из Москвы RSD 898, совершил посадку в берлинском аэропорту BER около 9 утра по местному времени. Через три часа он покинул аэропорт Берлина и около 15:30 по российскому времени ожидается его посадка в аэропорту «Внуково», - пишет издание.

Компетентный источник подтвердил DW эту информацию и отметил, что речь шла не об обычном пассажирском рейсе, обслуживание которого относится к компетенции гражданского аэропорта BER.

У борта с номером RA-96014, приземлившегося в столице ФРГ, было специальное дипломатическое разрешение. Самолет-визитер входит в специальный летный отряд «Россия», который транспортирует высших должностных лиц страны-агрессора РФ. Кто был на борту и с какой целью он прибыл в Германию, не разглашается.

Позже стала ясна предполагаемая причина таинственного полета российского самолета «президентского полка» в Германию. Стало известно, что Берлин принял решение о массовой высылке российских дипломатов. В МИД РФ уже грозят «зеркальными мерами».

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