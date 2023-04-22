«Просто фантастика: он довез нас до ночлега с продуктами и всеми вещами» 2 22.04.2023, 15:17

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Белорусы поделились удивительными историями о взаимовыручке на дороге.

Сайт onliner.by опубликовал очередную подборку рассказов белорусов о взаимовыручке на дороге. В этой серии — про помощь земляка на далеком серпантине в Италии, иностранца — в глухой польской деревне, соседа по потоку — на МКАД и другие истории.

Павел и выручка на итальянском серпантине

Году этак в 2011—2012 по работе посчастливилось погонять на машине по Европе. И вот в один из вечеров, когда я возвращался по итальянскому серпантину домой, у меня загорелась лампочка уровня топлива. В Италии очень сложно найти на трассе АЗС — это не Германия, там заправки довольно редкое явление. Вскоре стало понятно, что до ближайшей колонки мы не дотянем. Серпантин узкий, машины несутся, среди них самые опасные — фуры. Становилось реально не по себе, когда видели пропасть буквально в паре метров от борта авто.

Нам повезло, мы преодолели тоннель и остановились максимально прижавшись к скале. Стоим и думаем, что будет, когда сядет аккумулятор, — даже «аварийка» работать перестанет. И тут вдобавок ко всем бедам начался дождь. Я пошел пешком к следующему тоннелю, где располагался телефон экстренных служб. Вызвал и вернулся. Сидим в машине, спорим, кто виноват и кто должен был проверить бак.

Ждем уже в полной темноте. И тут останавливается белый Mercedes с номерами РБ первого региона — Брест! Как на такой скорости в такой темноте водитель рассмотрел наш 7-й регион, для меня загадка. Mercedes сдал назад, из него вышел позитивный мужчина. Узнав о том, что с нами произошло, достал из багажника канистру бензина, заправил нас. Толкаем и заводимся. Прощаемся и продолжаем путь к ближайшей АЗС для максимального пополнения бака. В тот день мы поняли, что белорусы помогут всегда и везде — своим и не только.

Наталья и богатый на добрых людей польский городок

Случилось наше приключение в далеком, как сейчас кажется, 2016 году. Возвращались мы всей семьей на нашем видавшем виды Saab 9.3 (2000 года выпуска) из Праги, куда возили 17-летнюю дочь на первый тур творческого экзамена в Академии искусств. Путь из Минска до Праги был пройден без приключений, если не считать штрафа за превышение скорости, когда за нами погналась пара польских полицейских. Так что обратная дорога нам представлялась уже знакомой и не страшила. Скоростные трассы радовали мужа, пейзажи радовали всех нас. По дороге мы останавливались в маленьких городках, расположенных на берегах живописных горных речек. Хорошо запомнилось название ничем не примечательного польского городка, где мы в итоге и застряли. А назывался он Хойнув.

В этом самом Хойнуве машина без видимых причин просто не захотела двигаться дальше. Рядом не было ни заправки, ни каких-либо благ цивилизации. Муж ковырялся под капотом около двух часов, пытаясь найти неисправность, а мы все это время старались остановить кого-то, чтобы обратиться за помощью. Но на скоростной европейской трассе это нереально. Один человек остановился, подсказал нам какой-то номер телефона. Но мы по нему не смогли дозвониться. Короче, полный тупик. Стали высматривать вдалеке какой-то хутор. Муж пошел на разведку. К тому времени уже начинало темнеть, ко мне подкрадывалась легкая паника.

Через час подъехал грузовичок, в нем — мой муж и местный фермер, согласившийся помочь. Мужчина подцепил наш Saab на буксир и повез в сторону Хойнува, где у него были знакомые автослесари в гаражах. Мы ездили по нескольким гаражам. Автомастерская в итоге была найдена в соседней деревне Конрадовка. Только там механик согласился на срочный ремонт в столь поздний вечер. Машину сдали, а фермер пан Франек стал нас возить в поисках жилья. Одна гостиница была закрыта, в другой никого не было. Но мужчина куда-то позвонил и вызвал администратора. После всего этого он еще подвез нас к продуктовому магазину, чтобы мы купили себе еды. Это была просто фантастика: он довез нас до ночлега с продуктами и со всеми вещами. Мы пытались его отблагодарить, но от денег он категорически отказался.

Мы, конечно, слабо представляли себе, когда отремонтируют машину, но были в тепле и с едой. И тогда это была единственная важная вещь, об остальном мы решили подумать завтра. И тут дочь получила подарок — сообщение о результатах первого тура экзамена: она прошла!

На следующий день мы не без труда нашли тот гараж, где стояла машина, и были приятно удивлены, что она реально там находилась. Все-таки это было очень легкомысленно оставлять ее совсем незнакомым людям, но в сложившейся ситуации у нас не было других вариантов. Нам опять повезло — автослесарь также оказался замечательным человеком. Поломку и деталь совместными усилиями мужчины нашли. И к вечеру ремонт был завершен, отдали €35 и отправились домой в Минск, оставляя позади себя ничем не примечательный, но такой богатый на добрых людей городок Хойнув.

Это была наша первая поездка по Европе. И легких путей мы не знали, а знали наши родные привычные пути — искать помощь у людей. И, как ни странно, мы ее нашли.

Александр и открывшийся на МКАД капот

Дело было в 2014 году. На тот момент я владел Nissan Primera P12 в кузове универсал. По всей видимости, после проверки уровня масла я неплотно закрыл капот. Это и привело к тому, что он открылся на ходу — на внутреннем кольце МКАД, в районе ж/д моста около Лошицы в третьей полосе, на скорости около 115 км/ч. Он не просто открылся, но и ударил по лобовому стеклу. Видимость — полный ноль! Поток был не самым плотным, но все же ехал я не в одиночку.

Следующие 3—5 секунд у меня навсегда остались в памяти. Все, что я успел подумать, это было: «Если ударю по тормозам, то соберу «паровоз». Сообразил, что все же что-то смогу увидеть в щель над торпедо (хоть и по всей ширине стекла, но не более 10 сантиметров). Продолжил движение, постепенно снижая скорость. Еще один важный момент — водитель, который ехал за мной, быстро сориентировался в ситуации, моргнул мне дальним светом и помог постепенно перестроиться в первый ряд, а потом и на обочину.

К сожалению, не запомнил ни номер, ни марку, ни даже цвет того авто. Водитель только приостановился, убедился, что я добрался до обочины, и, приветственно посигналив, уехал. Спасибо этому человеку!

Дело было в 2016-м. При выборе своей первой машины остановился на Volkswagen Bora, которая находилась в Минске. Прилетели, посмотрели, проверили на СТО ходовую часть, оформили счет-справку — и в дорогу домой. Первые звоночки о неисправностях начали проявляться, когда решил пополнить бак топливом. Доехал до АЗС, и там еле-еле удалось остановиться — суппорты просто отказывались реагировать на педаль тормоза. Заправились без приключений, но запустить двигатель не получилось. Пришлось просить помощи у парней, которые были на заправке. Ребята не отказали.

Спустя некоторое время в пути мне вновь понадобилось остановиться. И снова не удалось завести мотор. На парковке никого, кто мог бы помочь толкнуть, не было. Пришлось толкать самому, но все усилия были тщетны. Я полностью выбился из сил. Оставил машину на обочине, выставил знак аварийной остановки и стал «голосовать» в надежде, что хоть кто-нибудь поможет. Мимо проносились и легковые, и грузовые машины 5-го, 6-го, 1-го регионов, но никто не останавливался. Я уже было потерял надежду и начал прорабатывать варианты, как добраться домой без авто и что делать с машиной.

И что я вижу: мимо проносится фура (такая, как в США, — с длинным моторным отсеком), и тут загораются стоп-сигналы, а затем загорается и фонарь заднего хода. И весь этот длинномер метров 50 ползет в мою сторону. Из кабины выходит человек 35—40 лет на вид и говорит: «Парень, ты только что остановил 25 тонн. Что у тебя там?»

В общем, я рассказал ему, что приключилось, он достал высоковольтные провода, «прикурил» и отправился дальше. У меня и в дальнейшем пути домой были остановки, но двигатель я больше не глушил — не рискнул испытывать судьбу еще раз. Главное, я благополучно добрался домой в тот же день. А того дальнобойщика с 25 тоннами за спиной вспоминаю до сих пор. Надеюсь, у него все хорошо, и бумеранг добра вернулся к нему не раз.

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