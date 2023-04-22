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Три неожиданные вещи, которые можно класть в стиральную машину

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  • 22.04.2023, 15:30
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Три неожиданные вещи, которые можно класть в стиральную машину

Многие по ошибке продолжают стирать их руками.

Есть много вещей, которые лучше очищаются именно в стиральной машине, хотя мы этого часто даже не предполагали. Узнайте, что не стоит продолжать стирать руками, пишет Homes and gardens.

Возможно, вы знаете, что в стиральной можно очищать подушки, одеяло или обувь, но это не весь список. Вот еще три вещи, которые эксперты советуют класть в стиральную.

Насадки для швабры

Кто просто смачивает их и выкручивает несколько раз, а кто просто выбрасывает. Эксперт по уборке дома Пулкит Дамани рекомендует очищать насадки в стиральной.

«Их следует стирать в стиральной машине по нескольким причинам. Во-первых, насадки швабры могут быть достаточно грязными и полными бактерий. Во-вторых, насадки швабры трудно чистить вручную. В-третьих, так они прослужат дольше», – говорит Дамани.

Шторы

Процесс чистки штор не должен быть столь сложным, если его правильно выполнить в стиральной машине.

«Одна из главных причин, почему следует стирать шторы в стиральной, – чтобы легко очистить пыль или грязь, которые могли накопиться со временем. Шторы часто могут быть питомником пылевых клещей и других аллергенов, поэтому важно держать их в чистоте. Стирка в машинке также поможет сохранить их свежими и новыми», – рассказывает специалист.

Но это нужно делать очень осторожно. Не забывайте смотреть этикетки с указаниями, чтобы определить тип ткани. Есть шторы, которые вообще нельзя класть в стиральную.

Коврик для спорта или йоги

Коврики для спорта склонны к загрязнению, но процесс глубокой очистки не должен быть сложным.

«Стирать коврик в стиральной машине – это быстрый и простой способ очистить его и сохранить свежесть. Только обязательно используйте бережный цикл и мягкое моющее средство, а затем высушите коврик на воздухе, чтобы предотвратить повреждение», – объясняет Пулкит.

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