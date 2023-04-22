В Минске двухлетний ребенок выжил после падения с пятого этажа

В Минске двухлетний ребенок выжил после падения с пятого этажа3
- 22.04.2023, 15:43
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Сейчас он находится в больнице.
Происшествия случилось в субботу, 22 апреля. Двухлетний ребенок забежал в комнату с открытым окном. Взобрался на диван, а потом — на подоконник. А потом свалился с высоты пятого этажа.
Ребенок выжил и сейчас находится в больнице. Родители мальчика были в квартире в момент ЧП.
Сейчас место происшествия осматривает следственно-оперативная группа, которая также опросит и очевидцев происходившего.