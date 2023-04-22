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В Беларуси отключают еще один телеканал

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  • 22.04.2023, 16:10
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В Беларуси отключают еще один телеканал

Его заменит телеканал +TV.

Развлекательный телеканал под названием ВТВ прекращает свое вещание в Беларуси с 1 мая. Об этом сообщает МТИС.

Известно, что такое решение было принято учредителями СМИ. Вместо ВТВ в стране будут транслировать телеканал +TV.

Он также ориентирован на показ развлекательных программ. Обещают, что зритель сможет увидеть в эфире острую публицистику, качественную аналитику, разнообразные документальные и детские программы, а также классику отечественного и зарубежного кино.

Чтобы оценить новый телеканал, зрителям необходимо с 1 мая провести корректировку настроек на своих телевизорах.

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