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Возмездие пришло спустя годы

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  • Антон Павлушко
  • 22.04.2023, 17:06
  • 8,024
Возмездие пришло спустя годы
Антон Павлушко

Карма существует.

В 14-м году в Иловайске украинцы взяли в плен двух российских десантников из 31-й ОДШБр — Ильмитова и Ахметова. Тогда с ними записали видео, которое облетело весь мир. Далее комбат «Днепра-1» Юрий Береза говорил по телефону с их непосредственным командиром — это был командир взвода Иван Юрьевич Будкин с позывным «Клен».

Далее была попытка выхода из Иловайска, во время которой россияне расстреляли украинских военных. Судьба Ильмитова и Ахметова была сначала неизвестна — украинцы объявили их мертвыми, а потом Lifenews записали с ними отдельный репортаж, что мол с ними все хорошо — они дальше служат. Даже тогда у россиян не возникало вопросов, а как они, контрактники армии РФ, вообще оказались на видео возле Многополья под Иловайском, а потом через пару месяцев уже «живые» снова в российской армии.

Прошли годы и вот награждают посмертно Ивана Будкина — того самого. Он погиб еще в мае прошлого года под Попасной. За эти годы он дорос до майора в должности начальника штаба 2-го батальона 234-й ПДШП.

Целый год к нему «ехал» его посмертный орден, но вот таки наградили, открыли мемориальную доску и практически в каждой статье вспоминают о его участии в войне еще с 2014-го года:

«Военнослужащий принимал участие в боевых действиях в Донбассе еще в 2014 году».

Говорят, есть у него младший брат, тоже участвовавший в войне с 14-го года, тоже сейчас служит и где-то бегает по Украине. Ненадолго, потому что карма существует.

Очень радуют эти захоронения русских, когда несут на подушках шарики всяких российских орденов и медалей, и там у каждого второго будет медаль «За Крым—2014». Возмездие пришло спустя годы.

Антон Павлушко, «Фейсбук»

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