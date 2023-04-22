закрыть
22 апреля 2023, суббота, 18:35
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Под ударом московская священная корова

7
  • Лана Зеркаль
  • 22.04.2023, 17:25
  • 5,842
Под ударом московская священная корова

Объявлена охота.

Страны «Большой семерки» приняли для себя решения, которые будут противостоять российскому влиянию в длительной перспективе

Страны G7 объявили охоту на священную корову россиян. «Британия, США, Канада, Япония и Франция создали альянс, направленный на вытеснение России с международного рынка ядерной энергетики», – это очень важная новость, ее следует не пропустить в информационном шуме.

Вы заметили, что ни одна страна до этого года не вводила против российской атомки санкции, несмотря на открытый ядерный терроризм на Чернобыльской и Запорожской атомных станциях? Когда в прошлом году мы обсуждали введение санкций против нефти и нефтепродуктов, это было тяжело. Когда начинали разговор об атомной энергетике, европейцы отказывались даже обсуждать в общих чертах – это была священная корова для многих.

Что изменилось? Я думаю, что страны Большой семерки приняли для себя решения, которые будут противостоять российскому влиянию в длительной перспективе. Если санкции против нефтяной отрасли можно было внедрить через год, то горизонт планирования и вытеснения России в атомной сфере – годы и годы.

Что это значит для Украины? Возможности. Решение G7 означает, что место россиян будут занимать другие компании и другие страны. Атомная энергетика имеет будущее – она климатически нейтральна и помогает бороться и с выбросами углерода и с зависимостью от российского газа. Поставка топлива, строительство и обслуживание реакторов будут процветающим бизнесом в ближайшие несколько десятилетий.

У нас есть специалисты, которые могут заменить российских, есть уникальный опыт перехода с российского топлива на американское, есть опыт постройки хранилищ отработанного топлива, есть даже урановое месторождение, хотя им особо никто не занимался в последнее время. Самое время превратить все громкие заявления против Росатома в очень конкретные шаги, которые в перспективе принесут очень конкретную пользу.

Решение умножает на ноль 20 лет усилий Путина, наращивавшего присутствие «Росатома» в снабжении обогащенного урана, в строительстве и обслуживании реакторов.

Долгое время мир пытался перенести опасное производство вдали от своих граждан и кремль с готовностью забирал подряды и контракты – их вопрос безопасности никогда не обходил. Российские поставки обеспечивают 20% необходимого обогащенного урана в США, Швеция получает 57%, Южная Корея – 31%. США на каком-то этапе даже способствовали этому процессу благодаря программе «Мегатонны в мегаватты», по которой Россия перерабатывала ядерное оружие в горючее для американских атомных станций.

Так же многие россияне строят реакторы по всему миру. Строят быстро – у них давние традиции не учитывать детали безопасности. Реакторы системы ВВЭР работают в Болгарии, Чехии, Венгрии, Словакии. 13 реакторов в процессе строительства – от Венгрии до Бангладеш, от Индии до Турции. Они годами предлагали скидки и собственно финансирование строительства, получая контроль: обслуживать их реакторы может только «Росатом» – у него есть и специалисты, и запасные части.

Вытеснить их с этого рынка быстро не получится. Но если охота началась – удержаться на рынке россиянам не получится тоже. Время ушло.

Лана Зеркаль, «Фейсбук»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Сообщество свободных мухоморов
Сообщество свободных мухоморов Владимир Халип
Магазин типа сортир
Магазин типа сортир Ирина Халип
Белорусским политзаключенным нужна помощь прямо сейчас
Белорусским политзаключенным нужна помощь прямо сейчас Наталья Радина
Путин подарил икону с плохой историей
Путин подарил икону с плохой историей Юрий Бутусов