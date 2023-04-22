Под ударом московская священная корова 7 Лана Зеркаль

22.04.2023, 17:25

5,842

Объявлена охота.

Страны «Большой семерки» приняли для себя решения, которые будут противостоять российскому влиянию в длительной перспективе

Страны G7 объявили охоту на священную корову россиян. «Британия, США, Канада, Япония и Франция создали альянс, направленный на вытеснение России с международного рынка ядерной энергетики», – это очень важная новость, ее следует не пропустить в информационном шуме.

Вы заметили, что ни одна страна до этого года не вводила против российской атомки санкции, несмотря на открытый ядерный терроризм на Чернобыльской и Запорожской атомных станциях? Когда в прошлом году мы обсуждали введение санкций против нефти и нефтепродуктов, это было тяжело. Когда начинали разговор об атомной энергетике, европейцы отказывались даже обсуждать в общих чертах – это была священная корова для многих.

Что изменилось? Я думаю, что страны Большой семерки приняли для себя решения, которые будут противостоять российскому влиянию в длительной перспективе. Если санкции против нефтяной отрасли можно было внедрить через год, то горизонт планирования и вытеснения России в атомной сфере – годы и годы.

Что это значит для Украины? Возможности. Решение G7 означает, что место россиян будут занимать другие компании и другие страны. Атомная энергетика имеет будущее – она климатически нейтральна и помогает бороться и с выбросами углерода и с зависимостью от российского газа. Поставка топлива, строительство и обслуживание реакторов будут процветающим бизнесом в ближайшие несколько десятилетий.

У нас есть специалисты, которые могут заменить российских, есть уникальный опыт перехода с российского топлива на американское, есть опыт постройки хранилищ отработанного топлива, есть даже урановое месторождение, хотя им особо никто не занимался в последнее время. Самое время превратить все громкие заявления против Росатома в очень конкретные шаги, которые в перспективе принесут очень конкретную пользу.

Решение умножает на ноль 20 лет усилий Путина, наращивавшего присутствие «Росатома» в снабжении обогащенного урана, в строительстве и обслуживании реакторов.

Долгое время мир пытался перенести опасное производство вдали от своих граждан и кремль с готовностью забирал подряды и контракты – их вопрос безопасности никогда не обходил. Российские поставки обеспечивают 20% необходимого обогащенного урана в США, Швеция получает 57%, Южная Корея – 31%. США на каком-то этапе даже способствовали этому процессу благодаря программе «Мегатонны в мегаватты», по которой Россия перерабатывала ядерное оружие в горючее для американских атомных станций.

Так же многие россияне строят реакторы по всему миру. Строят быстро – у них давние традиции не учитывать детали безопасности. Реакторы системы ВВЭР работают в Болгарии, Чехии, Венгрии, Словакии. 13 реакторов в процессе строительства – от Венгрии до Бангладеш, от Индии до Турции. Они годами предлагали скидки и собственно финансирование строительства, получая контроль: обслуживать их реакторы может только «Росатом» – у него есть и специалисты, и запасные части.

Вытеснить их с этого рынка быстро не получится. Но если охота началась – удержаться на рынке россиянам не получится тоже. Время ушло.

Лана Зеркаль, «Фейсбук»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».