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Гонки без выживания

  • 22.04.2023, 17:38
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Гонки без выживания

Как убийцы из ГРУ используют для прикрытия спортивное ралли «Шелковый путь».

Руководство ГРУ России использует в своих целях международную автомобильную гонку «Шелковый путь» , а ее директор Булат Янборисов регулярно общается с офицерами российских спецслужб, причастными к отравлениям и взрывам военных складов. Об этом идет речь в совместном расследовании Bellingcat, Der Spiegel, Le Monde и The Insider.

В расследовании сказано, что глава ассоциации Silkway Rally Булат Янборисов получил от замначальника ГРУ Владимира Алексеева орден Александра Невского, которым награждают «за личную отвагу и боевые заслуги».

Ралли «Шелковый путь» (Silkway Rally) впервые провели в 2009 году как внедорожную гонку между Казанью и Ашхабадом (столица Туркменистана). В 2016 году ралли уже проводилось от Москвы до Пекина, через год — до Сианя. Директором Шелкового пути был российский гонщик и многократный победитель ралли Дакар Владимир Чагин, его заместителем — Фредерик Лекьен, который ранее возглавлял франшизу Rally Dakar.

Кроме продвижения грузовиков КАМАЗ (главного спонсора гонок) и укрепления отношений с Китаем, ралли, согласно внутренним документам, также должно было способствовать проекту Siberian Power 2 и «обеспечивать политическую стабильность в Монголии».

В другом внутреннем документе Silkway Rally называют «универсальной платформой для народной дипломатии» и инструментом сближения России, Китая, Ирана, Катара, Афганистана, Сирии, Туркменистана и Таджикистана. С помощью гонок страна-агрессор планировала укрепить позиции в регионе, влиять на Саудовскую Аравию и Турцию, а также предложить движению Талибан «дорожную карту к международной легитимности» в обмен на признание оккупированного Крыма «российской территорией».

Еще один внутренний документ под грифом Совершенно секретно содержит доклад Булата Янборисова министру обороны РФ Сергею Шойгу за ноябрь 2021 года. Там рассказывается о военных целях ралли, в частности, возможностях для создания новых военно-политических союзов, увеличении российского военного присутствия в регионе, контроль над вооружениями и открытие нового рынка для военной промышленности страны-агрессора. В то же время The Insider пишет, что пока «единственный международный успех» организаторов гонок — мультфильм Rally Road Racers, к озвучке которого привлекли известных актеров.

Источники журналистов в SilkwayRally не знают, имел ли Янборисов отношение к организации гонок. При этом в 2022 году он часто говорил по телефону с генералом Алексеевым, а тот — со взрослым сыном Янборисова Амиром, который тоже участвует в проекте ралли и, по данным расследователей, готовил доклады министру обороны России. Контакты стали активнее незадолго до и в первые два месяца после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Янборисов также общался с по меньшей мере 11 сотрудниками ГРУ, среди которых могут быть отравители Скрипалей и болгарского оружейника Емельяна Гебрева и исполнители взрывов на военных складах в Чехии и Болгарии. Еще один контакт Янборисова — бывший командующий российскими Силами спецопераций Олег Мартьянов, которого расследователи называют «специалистом по работе с ЧВК».

The Insider отмечает, что жесткие санкции против России и россиян не затронули Янборисова, и после 24 февраля 2022 года он активно путешествовал по Европе и Азии. Ему принадлежит квартира в богатом районе Парижа, и журналисты предполагают, что ее могут использовать как явочную для ГРУ. У Янборисова также есть особняк в болгарском Созополе. Судя по детализации телефона Дениса Сергеева, который руководил группой сотрудников ГРУ, отравивших Гебрева, перед преступлением тот был рядом с Созополем.

Расследователи считают, что ралли может использоваться российскими спецслужбами при поездках в страны Центральной Азии и Китай, а квартиры и компании Янборисова — для легального использования недвижимости и денег в Европе.

В разговоре с журналистами Янборисов отрицал свои переговоры с генералом Алексеевым и сотрудниками ГРУ. По его словам, он получил орден за помощь в доставке медицинского оборудования для борьбы с COVID-19 в Россию из Китая для министерства обороны РФ.

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