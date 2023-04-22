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«Стала ловить себя на мысли: «Почему раньше так не делала?»

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  • 22.04.2023, 18:11
  • 2,030
«Стала ловить себя на мысли: «Почему раньше так не делала?»

Могилевчанка не ходит в спортзал, ест что хочет и худеет.

Екатерина бралась худеть раз десять. В борьбе с лишними килограммами она пробовала марафоны похудения, интервальное голодание, спорт и даже содовые ванны. Вес уходил, но позже предательски возвращался. Два месяца назад, когда весы показали 104 килограмма, девушка снова взялась корректировать фигуру и написала об этом в Instagram. С тех пор она уже потеряла 14 килограммов и нашла пятерых напарниц, которые худеют вместе с ней. Причем, делают они это без диет, и ни в чем себе не отказывая. Как такое возможно, у нее узнал блог «Люди». Мы перепечатываем этот текст.

Екатерине 29 лет. С мужем Сергеем и дочкой Оливией они живут в своем доме недалеко от Могилева. За город семья переехала после рождения малышки. Недавно девочке исполнилось три года, и она пошла в сад. У мамы в планах вернуться на работу в магазин косметики, где она трудилась до декрета. Это в будущем, а в настоящем, не спеша идти к цели, которую она поставила себе 28 февраля: похудеть до 75 килограммов и причем так, чтобы это было раз и навсегда.

— Я высокая — 1,75 метра, поэтому 75 килограммов — мой здоровый вес. Вес, в котором я себе нравлюсь, — объясняет выбранный порядок цифр собеседница. — Худеть до 60 я не собираюсь. Иначе кожа на животе будет сильно обвисать и понадобится абдоминопластика (подтяжка живота. — Прим. Ред.), а я не хочу ее делать. Как и исключать из рациона какие-то продукты. Решила, если я в жизни не собираюсь отказываться от жареной картошки, то и в процессе похудения она будет.

К такому принципу Екатерина пришла не сразу. В 14 лет, когда она впервые решила худеть, на три недели полностью отказалась от еды.

— Я тогда училась в 9 классе и влюбилась в парня на год старше. У меня не было сильных проблем с весом, но из-за высокого роста я была крупнее, чем все другие девочки. Подумала, если сброшу пару килограммов, он точно обратит на меня внимание, — и полностью отказалась от еды. Три недели пила только воду. И держалась лишь на влюбленности, — вспоминает собеседница. — Позже оказалось, что я ему тоже понравилась. Причем, такой, какая была, но он не знал, как мне об этом сказать. Но все равно есть я начала только через несколько дней после того, как мы стали встречаться. Чтобы наверняка.

Имя молодого человека — Сергей. Это муж Екатерины, с которым они вместе уже 15 лет. К изменениям в параметрах девушки, а потом жены он всегда относился с пониманием. Его больше волновало здоровье любимой, а не внешние изменения. Хотя перепады в ее жизни случались нередко.

— Я человек, который привык заедать какие-то непростые ситуации, поэтому при каждом стрессе, набираю лишнее, — объясняет она. — Например, во время сессий в университете. Тогда, чтобы похудеть, я обращалась к специалистам в фитнес-центры. В то время информация о калорийности еще не была так распространена. Тренер садила нас с девочками на 1200 калорий в день. Сейчас понимаю, это очень мало и долго организм так выдержать не может, какая бы сила воли у тебя ни была.

Тогда же Екатерина старалась держаться. Худела, но потом снова поправлялась. И так — годами. Максимум, который показали ей однажды весы, — это 113 килограммов. Часть из них пришла с беременностью.

— Набирать я начала во второй половине срока. Помню, как врач мне сказала: «Может, вы немножко сбавите обороты», хотя есть больше я не стала, и двигаться меньше — тоже. Наоборот, на работу и домой ходила пешком, а это около двух километров. По вечерам мы с мужем часто гуляли, а перед родами я посещала бассейн по пять раз в неделю, — вспоминает собеседница. — Сложно сказать, почему так происходило, хотя эти килограммы и внешний вид меня не волновали. Чувствовала я себя здоровым человеком. К тому же единственная часть тела, которой я больше всего стесняюсь, — это живот. А, когда ты беременна, у тебя появляется официальная причина, почему он есть.

И все же переживания у будущей мамы случались. Вес — лишняя нагрузка для организма, было непонятно, как пройдут роды. Но все сложилось прекрасно. Дочка у Екатерины родилась крупной — 4360. Чуть позже врачи сообщили, что у малышки аллергия, и посоветовали маме есть только гречку с говядиной. На этом, шутит собеседница, сильно не наберешь.

— Когда вернулась домой, весила уже 95 килограммов, — вспоминает она.

«Самое глупое, что я пробовала во время одного из таких марафонов — это содовые ванны»

Проблемы с принятием себя у Екатерины возникали лишь в моменты, когда понимала: пора худеть, и фотографировала себя, чтобы сравнить «до» и «после». В такие минуты, говорит, не втягиваешь живот, не становишься так, чтобы ракурс на снимке был более удачным, а значит, видишь себя такой, какая есть. А до этого «психика тебя защищает, и ты не замечаешь, что ты в большом весе».

— Я пробовала множество способов избавиться от лишних килограммов — спортзал, диеты, интервальное голодание, различные марафоны похудения, — перечисляет собеседница и признается, что выбирала в основном то, что помогало уменьшить размер, как можно скорее. — Все мы хотим быстрый результат. Кажется, вот я себя ограничу, дойду до нужного веса и буду его держать, но держать сложнее, чем сбросить. Как-то на марафоне я за месяц потеряла 15 килограммов. Сделала это достаточно нездоровым способом: большими интервалами в питании, плюс полным отказом от углеводов во второй половине дня. Через два месяца после «дистанции» мой прежний вес вернулся. Да еще и с прибавкой.

По словам Екатерины, тренеры, которые предлагают марафоны похудения, порой идут на хитрые уловки и помогают изменить цифры на весах, но не решить проблему лишнего веса.

— Самое глупое, что я пробовала во время одного из таких похудений — это содовые ванны, — признается она. — Перед сном набираешь ванную, растворяешь в ней пачку соды и немного соли. Лежишь 20 минут. В это время, а потом еще два часа после, ты сильно потеешь. Потом весы действительно показывают меньше, но весь эффект в том, что из тебя выходит вода, а жир — остается.

Учитывая опыт всех неудачных похудений, весной 2023-го, когда Екатерина снова пришла к тому, что в жизни пора что-то менять, решила пойти по новому пути.

— Я очень тяжело переживала события, которые год назад начались в Украине. Тогда мы думали, что все это быстро закончится, и постоянно сидели в новостях. Радоваться в тот момент хоть чему-то, казалось, неправильным и невозможным. Единственное, что доставляло хоть какие-то позитивные эмоции — еда. В итоге у меня началась затяжная депрессия, стресс я заедала, — описывает ситуацию Екатерина. — В августе я обратилась к психотерапевту. Мне выписали антидепрессанты. К февралю 2023-го, видимо, сработал накопительный эффект от лекарств и консультаций, и я стала возвращаться в нормальную жизнь. Смотрела на себя в зеркало и понимала: «Что-то не так».

«Не так» — это плюс 20 килограммов, которые девушка набрала за год.

— Каждый раз, когда я заканчивала диету или марафон, возвращалась к своему базовому питанию. Оно было неправильное — и я опять поправлялась, — рассуждает собеседница. — В этот раз решила худеть так, чтобы выработать привычки, которые останутся со мной на всю жизнь. Их всего три: чаще двигаться, больше пить и питаться по «правилу тарелки».

Стартовала 1 марта. С тех пор в день Екатерина выпивает около 2,5 литров воды. Ориентироваться советует на жажду и цвет мочи: светло-желтая, все хорошо, темно-коричневая — вы не допили. И нахаживает десять тысяч шагов.

— Часто, когда мы начинаем худеть, придумываем себе большой план — ходить в бассейн, бегать, прыгать, а потом ты не выполняешь какой-нибудь из пунктов — и срываешься. По моему мнению, нужно поставить себе программу минимум, — рассуждает Екатерина. — Раньше, когда я уже бралась худеть, ставила себе план в десять тысяч шагов. Мне этого оказалось достаточно. Правда, в марте, на улице было еще достаточно неприятно — и я подумала, почему бы не ходить по дому. Утром, пока готовлю завтрак, включаю музыку, занимаюсь домашними делами и двигаюсь. И дочь рядом танцует. Потом Оливия с мужем уезжают, а я, например, отвлеклась на десять минут в Instagram, листаю и шагаю. Так за утро получается набрать пять-шесть тысяч шагов.

Оставшиеся четыре-пять тысяч шагов девушка легко «собирает» в течение дня — сходить в магазин, в сад за ребенком. Если хочется нагрузки помощнее, занимается на эллиптическом тренажере, который весь 2022 год в семье «служил вешалкой».

— И самое главное — это питание по «методу тарелки», — говорит Екатерина. — Использовать его ВОЗ рекомендует для обычного здорового человека, а не только тем, кто худеет. Суть его в том, что каждый прием пищи складывается из трех частей. Пятьдесят процентов порции должны составлять овощи, фрукты, зелень, четверть — белок (рыба, мясо, яйца), и остальное — углеводы. Лучше сложные, например, каши, макароны. Если хочу сладкого — это будет печенье. На празднике — торт. Сейчас, когда недавно была Пасха, четверть тарелки занимал кулич.

Приемов пищи — три. Если перерывы между ними получаются большие, девушка разрешает себе еще и перекусы.

— На них могу взять банан, йогурт и даже «Сникерс». Начинать перекус в таком случае стоит с банана, а завтрак, обед и ужин — с салата, — останавливается на нюансах собеседница. — Пусть лучше не хватит места на кашу, чем на овощи.

«Девочки, которые худеют вместе со мной, видят во мне себя»

Когда Екатерина решила сесть на диету, она написала у себя в Instagram, что начинает худеть и предложила: «Кто хочет, присоединяйтесь». Пять человек ее идею подхватили. Шутит: после этого обратного пути уже не было.

— В первый месяц я поставила себе очень амбициозную цель: со своих 104 дойти до 90 килограммов. Потом стала больше разбираться в теме и поняла: жир так скоро не уходит. Быстро исчезают лишь вода и мышцы. Поэтому в процессе моя цель поменялась, — рассказывает девушка. — За первые две недели я сбросила 6,1 килограмма. За третью — 1,3 килограмма. Психологически самой сложной оказалась четвертая неделя. И дело не в результате. Просто это период, когда драйв уже прошел, вес снижается медленно, и тебе нужно не сорваться. В это время держишься только на дисциплине. А на пятой-шестой неделе уже замечаешь, что выбранный тобой способ жизни превратился в привычку, и начинаешь ловить себя на мысли: «А почему я раньше так не питалась? Это же так просто». А еще замечаешь, как твое тело меняется, хотя никаких ограничений по еде нет.

Сейчас в семье Екатерины все едят по «методу тарелки» — и муж, и маленькая дочка. За два месяца, говорит девушка, она ни разу не сорвалась и этим продолжает вдохновлять напарниц, которые худеют вместе с ней. Каждая из них в неделю сбрасывает по 1−2 килограмма. На Пасху было меньше. Зато, шутит Екатерина, никто лишнего не набрал.

Но это еще не все. Бросив вызов своим килограммам, Екатерина «решила показывать все» и смело выкладывает фото с изменениями фигуры.

— Девочки, которые худеют вместе со мной, видят во мне себя. У них, как и у меня есть растяжки, кто-то после родов. Я пытаюсь показать им, что мы не идеальны и это нормально, — объясняет она почему так поступает и говорит, что страха не попасть в стандарты «90*60*90» при этом не испытывает. — А вот муж сразу волновался. Его нет в Instagram, но есть его коллеги, родные. Не хочу, чтобы мои фото и ролики оказались для него неожиданностью, поэтому перед тем, как что-то выложить, показываю ему. Но не в разрешительной, а в предупредительной манере. Сразу он переживал, что подумают и скажут люди. Сейчас, когда видит результат, ему очень нравится. Единственное, его тревожит, когда я начинаю уделять этому слишком много времени. Я натура увлекающаяся, и, если решила: «Я худею», значит, узнаю, все, что мне нужно по теме — смотрю фильмы, вебинары, читаю. В этом он меня немного останавливает, чтобы я быстро не перегорела.

Родственники результат Екатерины тоже заметили, похвалили, а потом вдруг удивились.

— Мы какое-то время не виделись, а потом собрались на Пасху за праздничным столом. Все привыкли, если человек худеет, в тарелку собирает только огурцы. А у меня были и кулич, и оливье, и шашлык, — с улыбкой перечисляет собеседница. — «В чем дело? Что не так?» — спрашивали близкие. Пришлось объяснять, что можно есть и худеть.

Отношение к себе у Екатерины тоже изменилось:

— Оказываясь перед зеркалом, останавливаю на себе взгляд и понимаю: больше не нужно становится к нему какой-то стороной и постоянно втягивать живот. Появилась уверенность. На днях устроила себе челлендж и попробовала находить дома за сутки сто тысяч шагов. Оказалось, даже это возможно. Девушек, которые со мной худеют, это так вдохновило, что в тот день многие из них прошли на 50 процентов больше, чем делают обычно. В общем, нет ничего невозможного.

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