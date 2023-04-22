закрыть
22 апреля 2023, суббота, 18:36
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Натрепался твой хозяин языком»

  • Telegram-канал «СерпомПо»
  • 22.04.2023, 18:24
  • 1,002
«Натрепался твой хозяин языком»

Итальянский разговор арестованной недвижимости.

Власти Италии арестовали активы бежавшего из-под ареста в стране Артема Усса, сына теперь уже бывшего губернатора Красноярского края РФ.

Итальянская недвижимость Соловьева (весело): Здорово, нищий брат, добро пожаловать под арест.

Активы Усса (недружелюбно): Привет. Что это ты меня нищим кличешь?

Итальянская недвижимость Соловьева (со смехом хозяина): Да потому что у меня виллы на озере Комо, а у тебя жалких 160 тысяч евро в банке, да 40% акций какой-то там компании Luxury Sardinia.

Активы Усса (ухмыляясь): Да какая теперь разница?

Итальянская недвижимость Соловьева (озадаченно): Не понял.

Активы Усса (потянувшись и удобно расположившись на тюремной постели): Все равно заберут детям Украины, сколько бы ни было. Натрепался твой хозяин языком.

Итальянская недвижимость Соловьева (рычит, дергая руками клетку, кусая ее зубами).

Telegram-канал «СерпомПо»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Сообщество свободных мухоморов
Сообщество свободных мухоморов Владимир Халип
Магазин типа сортир
Магазин типа сортир Ирина Халип
Белорусским политзаключенным нужна помощь прямо сейчас
Белорусским политзаключенным нужна помощь прямо сейчас Наталья Радина
Путин подарил икону с плохой историей
Путин подарил икону с плохой историей Юрий Бутусов