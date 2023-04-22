«Натрепался твой хозяин языком»
- Telegram-канал «СерпомПо»
- 22.04.2023, 18:24
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Итальянский разговор арестованной недвижимости.
Власти Италии арестовали активы бежавшего из-под ареста в стране Артема Усса, сына теперь уже бывшего губернатора Красноярского края РФ.
Итальянская недвижимость Соловьева (весело): Здорово, нищий брат, добро пожаловать под арест.
Активы Усса (недружелюбно): Привет. Что это ты меня нищим кличешь?
Итальянская недвижимость Соловьева (со смехом хозяина): Да потому что у меня виллы на озере Комо, а у тебя жалких 160 тысяч евро в банке, да 40% акций какой-то там компании Luxury Sardinia.
Активы Усса (ухмыляясь): Да какая теперь разница?
Итальянская недвижимость Соловьева (озадаченно): Не понял.
Активы Усса (потянувшись и удобно расположившись на тюремной постели): Все равно заберут детям Украины, сколько бы ни было. Натрепался твой хозяин языком.
Итальянская недвижимость Соловьева (рычит, дергая руками клетку, кусая ее зубами).
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