«Натрепался твой хозяин языком» Telegram-канал «СерпомПо»

22.04.2023, 18:24

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Итальянский разговор арестованной недвижимости.

Власти Италии арестовали активы бежавшего из-под ареста в стране Артема Усса, сына теперь уже бывшего губернатора Красноярского края РФ.

Итальянская недвижимость Соловьева (весело): Здорово, нищий брат, добро пожаловать под арест.

Активы Усса (недружелюбно): Привет. Что это ты меня нищим кличешь?

Итальянская недвижимость Соловьева (со смехом хозяина): Да потому что у меня виллы на озере Комо, а у тебя жалких 160 тысяч евро в банке, да 40% акций какой-то там компании Luxury Sardinia.

Активы Усса (ухмыляясь): Да какая теперь разница?

Итальянская недвижимость Соловьева (озадаченно): Не понял.

Активы Усса (потянувшись и удобно расположившись на тюремной постели): Все равно заберут детям Украины, сколько бы ни было. Натрепался твой хозяин языком.

Итальянская недвижимость Соловьева (рычит, дергая руками клетку, кусая ее зубами).

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