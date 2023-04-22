закрыть
22 апреля 2023, суббота, 20:15
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Ученые: Викинги торговали древесиной из Северной Америки

  • 22.04.2023, 18:51
  • 1,620
Ученые: Викинги торговали древесиной из Северной Америки

Открытие исследователей подтверждают и древние скандинавские саги.

Ученые из Университета Исландии выяснили, что скандинавские мореплаватели завозили древесину из Северной Америки в Гренландию. Исследование опубликовано в журнале Antiquity.

Гренландия была заселена норвежскими и исландскими мореплавателями в 985 или 986 году нашей эры. Поселенцы основали две колонии на юго-западном побережье. Здесь ученые обнаружили куски древесины, датируемые XI-XIV веками нашей эры.

С помощью анализа древесины ученые показали, что 0,27% древесины были однозначно импортными, включая дуб, бук, болиголов и сосну. Еще 25% от общего объема древесины приходилось либо на импорт, либо на прибитые к берегу деревья, включая лиственницу, ель, сосну обыкновенную и пихту.

Поскольку болиголов и сосна в то время не встречались в Северной Европе, ученые предположили, что их завезли из Северной Америки. Это также подтверждается скандинавскими сагами, в которых описывается, как Лейф Эрикссон и другие мореплаватели привозили древесину из Винланда (колонии викингов в Северной Америке) в Гренландию.

Из-за ограниченных ресурсов в Гренландии давно предполагалось, что колонисты импортировали железо и дерево издалека, что и подтвердила работа ученых. Результаты исследования также означают, что гренландцы ходили до Америки по крайней мере до XIV века.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Сообщество свободных мухоморов
Сообщество свободных мухоморов Владимир Халип
Магазин типа сортир
Магазин типа сортир Ирина Халип
Белорусским политзаключенным нужна помощь прямо сейчас
Белорусским политзаключенным нужна помощь прямо сейчас Наталья Радина
Путин подарил икону с плохой историей
Путин подарил икону с плохой историей Юрий Бутусов