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Голубика от 90 рублей, клубника от 10 за килограмм: что почем в субботу на Комаровке

  • 22.04.2023, 19:14
Голубика от 90 рублей, клубника от 10 за килограмм: что почем в субботу на Комаровке

Цены вас впечатлят.

На столичном Комаровском рынке подешевела голубика, а помидоры стали дороже. В общем же цены на товары находятся примерно на том же уровне, что и в будние дни, сообщает «Минск-Новости».

Еще во вторник цены на голубику начинались от 90 рублей за килограмм, к выходным нижняя граница опустилась до 50 рублей. Верхний ценовой порог — 100 рублей. Ягода есть перуанская и испанская. Последняя чуть мельче, но, по заверениям продавцов, в сладости не уступает.

На 2,5 рубля снизились цены на апельсин Правда, верхняя ценовая граница осталась прежней — 15 рублей, а иногда и 35 рублей за килограмм. Дешевле обойдется классический оранжевый, дороже — «шоколадный», в красно-бурой кожуре.

Груша «подвинулась» на 2 рубля и субботним утром она стоила от 3,5 до 25 рублей. По полтора рубля сбавили виноград — с 6 до 4,5 — и гранат — с 10 до 8,5 рубля за кило.

Ананас стоил от 5,99 рубля, стал стоить от 5,5 рубля. При этом верхний ценовой порог до 38 рублей.

Грейпфрут добавил к ценнику 70 копеек: разбежка за килограмм от 3,5 до 15 рублей. Мандарин стал дороже на 2 рубля, найти его можно от 7 до 25 рублей за кило. Черри подорожал на 3,5 рубля, и это при верхней границе в 40 рублей за кило.

Огурец стал дороже на рубль, цена на него варьируется от 7,99 до 30 рублей за кг. Редис подешевел на 2,5 рубля.

Яблоки продаются по старой цене — от 1,99 до 25 рубля. Бананы — от 2,8 до 15 рублей за кило соответственно. При этом дороже мини-банан, на привычные желтые средний ценник в районе 3 рублей.

Цены на клубнику стартуют от 10 рублей за килограмм. В некоторых местах ее продают и по 55 рублей. Дешевле стоит греческая ягода.

Цены на Комаровском рынке 22 апреля 2023 года. Фото: "Минск-Новости"

На торговых рядах стало больше белорусских овощей. Местный картофель можно найти от 79 копеек до 2,5 рубля за кило, импортный продукт — 8−12 рублей.

Свежая зелень стоит от 1,3 до 10 рублей за 100 грамм. Дешевле всего лук и укроп, дороже — базилик, кинза и другие сильно пахнущие травы.

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