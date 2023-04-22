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Даже на болотах это поняли

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  • Алексей Голобуцкий
  • 22.04.2023, 19:15
  • 5,688
Даже на болотах это поняли
Алексей Голобуцкий

И серьезно испугались.

Вы только гляньте, как заскулил Пригожин после «Рамштайна-11».

«Шутки закончились». Так подытожил путинский повар и директор зэков встречу в формате «Рамштайн-11» и ключевые договоренности нашего министра обороны Резникова с НАТО.

Что так не на шутку перепугало Пригожина? Уверен, что серьезно испугался не только он, но так сложилось, что Пригожин может озвучивать то, о чем предпочитают молчать у Шойгу и Герасимова.

Ключевым результатом заседания «Рамштайна» стало не столько выделение очередных пакетов военной помощи для Украины. Хотя, несомненно, и это очень важно. Историческим стало решение о «зеленом свете» для тесного сотрудничества с NSPA, агентством НАТО по поддержке и снабжению. И именно эта договоренность Резникова с НАТО по NSPA не на шутку перепугала Пригожина.

Потому что, по словам министра обороны Резникова, это решение позволит Украине быстро, беспрепятственно и эффективно проводить военные закупки, используя логистическое обеспечение стран НАТО. Если сказать просто: оружия для ВСУ будет больше, а самое главное – быстрее.

Символично, что к первой годовщине первого заседания «Рамштайна», которая состоится 26 апреля, Украина полноценно интегрируется в систему NSPA и приобретает оперативную совместимость с НАТО. И это действительно является ключевым механизмом эффективности Альянса. Теперь утверждение, что «Украина де-факто является частью НАТО», получило реальное подтверждение.

Даже на болотах это поняли. И серьезно испугались. Небезосновательно.

Отсюда и этот пригожинский скулеж: «Заявление, что все члены НАТО ждут Украину в НАТО, тоже ничего хорошего не несет, а значит, надо ощетиниваться. чтобы не повторилось так, как было в 1941 году, когда жевали сопли и докладывали Сталину о том, что все в порядке, с Германией договор».

Но здесь такой нюанс: теперь у росвойск есть шанс скопытиться раньше, чем «ощетиниться».

Послушайте этот прекрасный поросячий визг.

Алексей Голобуцкий, «Фейсбук»

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