Минюст провел чистки авдокатов

Минюст провел чистки авдокатов1
- 22.04.2023, 19:38
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Пятерых лишили лицензии.
Квалификационная комиссия по вопросам адвокатской деятельности провела очередную аттестацию. Пятерых адвокатов лишили лицензии. Об этом сообщает пресс-служба Минюста.
По результатам аттестации квалификационной комиссией приняты решения:
о соответствии адвокатов Игоря Важдаева, Василия Воложинца, Александры Воробьевой, Эдиты Перожок требованиям законодательства;
о неполном соответствии адвокатов Натальи Гусаровой, Дмитрия Петровича, Инны Слобиной требованиям законодательства с отсрочкой аттестации на шесть месяцев, при условии выполнения рекомендаций Квалификационной комиссии, в том числе о прохождении адвокатом повышения квалификации.
Также квалификационной комиссией приняты решения о возможности прекращения лицензий на осуществление адвокатской деятельности в отношении:
Алексея Бородко, Александра Гуриновича, Игоря Степанова — в связи с применением к ним дисциплинарных взысканий в виде исключения из областных коллегий адвокатов (Минской и Витебской) «за совершение проступков, не совместимых со званием адвоката (совершение действий, дискредитирующих звание адвоката и адвокатуру)»;
Инессы Оленской, Дениса Шерстнева — «в связи с невозможностью выполнения адвокатами своих профессиональных обязанностей вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной решением Квалификационной комиссии».
Чистки в адвокатской сфере идут с 2020 года. Подавляющая часть из них связана с политическими причинами.