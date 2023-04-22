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Бывший политтехнолог Кремля: Обычный российский губернатор днем выпивает бутылку водки

  • 22.04.2023, 19:47
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Бывший политтехнолог Кремля: Обычный российский губернатор днем выпивает бутылку водки

Таким образом они «заливают» стресс.

Российские высокопоставленные чиновники с утра до вечера пьют, губернатор днем может выпить бутылку водки и это не диковинка.

Об этом рассказал российский журналист и активист, работавший на Кремль политтехнолог Ростислав Мурзагулов в интервью главреду издания «Гордон» Алесе Бацман. По его словам, сам российский диктатор Владимир Путин длительное время не пил.

«Путин долгое время не пил и ничего не употреблял. Я думаю, знаете, все-таки Путин, наверное, эндорфины получал от своего увлечения властью, этим всевластием. Зачем ему пить», - заявил эксперт.

Активист добавил, что кадровый резерв России обнищал. «Там не пить нельзя. Потому что там пьют все с утра до вечера. Там в 13 часов губернатор, который засаживает в себя бутылку водки, - это обычный губернатор. Потому что ему надо как-то стресс заливать…», - пояснил собеседник.

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