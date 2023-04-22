В Беларуси появился новый дорожный знак 22.04.2023, 19:53

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ГАИ установило его в качестве эксперимента.

В Минском районе установлен новый экспериментальный дорожный знак, сообщает агентство «Минск-Новости».

Необычный дорожный знак установили в поселке Ждановичи для проведения эксперимента. Непредусмотренный ПДД Беларуси дорожный знак появился рядом со Ждановичской общеобразовательной спецшколой-интернатом.

Новый дорожный знак должен информировать водителей о том, что на дороге и вблизи проезжей части могут появиться пешеходы с нарушением слуха.

- Данный дорожный знак может применяться совместно с дорожными знаками 1.20 «Впереди пешеходный переход», 1.21 «Дети» и 5.16.1 (2) «Пешеходный переход» в местах возможного появления пешеходов с нарушением слуха в пределах дороги, - прокомментировали в УГАИ УВД Миноблисполкома.

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