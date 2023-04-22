закрыть
22 апреля 2023, суббота, 20:16
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси появился новый дорожный знак

  • 22.04.2023, 19:53
  • 2,286
В Беларуси появился новый дорожный знак

ГАИ установило его в качестве эксперимента.

В Минском районе установлен новый экспериментальный дорожный знак, сообщает агентство «Минск-Новости».

Необычный дорожный знак установили в поселке Ждановичи для проведения эксперимента. Непредусмотренный ПДД Беларуси дорожный знак появился рядом со Ждановичской общеобразовательной спецшколой-интернатом.

Новый дорожный знак должен информировать водителей о том, что на дороге и вблизи проезжей части могут появиться пешеходы с нарушением слуха.

- Данный дорожный знак может применяться совместно с дорожными знаками 1.20 «Впереди пешеходный переход», 1.21 «Дети» и 5.16.1 (2) «Пешеходный переход» в местах возможного появления пешеходов с нарушением слуха в пределах дороги, - прокомментировали в УГАИ УВД Миноблисполкома.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Сообщество свободных мухоморов
Сообщество свободных мухоморов Владимир Халип
Магазин типа сортир
Магазин типа сортир Ирина Халип
Белорусским политзаключенным нужна помощь прямо сейчас
Белорусским политзаключенным нужна помощь прямо сейчас Наталья Радина
Путин подарил икону с плохой историей
Путин подарил икону с плохой историей Юрий Бутусов