Посол Китая заявил, что сомневается в суверенности бывших стран СССР 22.04.2023, 20:07

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Литва и Эстония ответили, а режим Лукашенко молчит.

Посол Китая во Франции Лу Шае 21 апреля отметился сомнительным заявлением. Он сказал, что бывшие советские республики якобы не имеют статуса в международном праве. Об этом он сказал во время интервью французскому телеканалу LCI.

Министерство иностранных дел Эстонии вызывает посла Китая из-за заявления китайского дипломата во Франции, подвергшего сомнению суверенитет постсоветских стран. Об этом сообщил министр иностранных дел Эстонии. Маргус Тсахкна.

«Грустно, что представитель Китайской Народной Республики придерживается таких взглядов. Такая позиция непонятна», – сказал он.

Министр иностранных дел Литвы Габриелиус Ландсбергис также ответил на скандальные заявления посла Китая во Франции по поводу «российского Крыма» и статуса постсоветских государств в международном праве.

Ландсбергис пояснил, что в связи с заявлениями, озвученными китайским посолом во Франции, государства Балтии не доверяют Китаю как «посреднику» в урегулировании войны в Украине.

Режим Лукашенко на заявление китайского посла никак не ответил.

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