Экс-идеолог «Единой России» опубликовал фото «присяги сына Пескова», но что-то пошло не так

Экс-идеолог «Единой России» опубликовал фото «присяги сына Пескова», но что-то пошло не так16
- 22.04.2023, 20:23
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Пост пришлось удалить.
Экс-идеолог «Единой России», пропагандист Сергей Марков опубликовал фото, которое подписал как присягу сына главы пресс-службы Путина Дмитрия Пескова Николая.
Однако, как оказалось, это было фото с присяги сына экс-президента Украины Петра Порошенко Алексея. Пост пришлось удалить.
Ранее, как писал сайт Charter97.org, главарь ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин заявил, что сын Пескова воевал в рядах его боевиков.