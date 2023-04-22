Беларусские ракетчики завершили курс обучения по обращению с ТЯО

Беларусские ракетчики завершили курс обучения по обращению с ТЯО3
- 22.04.2023, 20:33
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Обучение они проходили в РФ.
Расчеты оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» ракетных войск ВС Беларуси завершили практическую подготовку в России.
Сегодня белорусские военнослужащие приземлились на аэродроме Мачулищи после прохождения полного цикла обучения на одном из полигонов вооруженных сил РФ, сообщает пресс-служба Минобороны Беларуси.
Напомним, белорусские ракетчики отправились в Россию 4 апреля.
Напомним, в конце марта президент РФ Владимир Путин заявил, что в Беларуси будет размещено тактическое ядерное оружие. Тогда же он сообщил, что подготовка белорусских военных начнется с 3 апреля.