Беларусские ракетчики завершили курс обучения по обращению с ТЯО 3 22.04.2023, 20:33

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Обучение они проходили в РФ.

Расчеты оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» ракетных войск ВС Беларуси завершили практическую подготовку в России.

Сегодня белорусские военнослужащие приземлились на аэродроме Мачулищи после прохождения полного цикла обучения на одном из полигонов вооруженных сил РФ, сообщает пресс-служба Минобороны Беларуси.

Напомним, белорусские ракетчики отправились в Россию 4 апреля.

Напомним, в конце марта президент РФ Владимир Путин заявил, что в Беларуси будет размещено тактическое ядерное оружие. Тогда же он сообщил, что подготовка белорусских военных начнется с 3 апреля.

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