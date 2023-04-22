Взорвавшаяся ракета Маска Starship поднялась почти на 40 километров 3 22.04.2023, 20:48

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Эксперты назвали итог положительным.

20 апреля компания Илона Маска SpaceX совершила первый запуск новой сверхтяжелой ракеты Starship — первой в истории космической системы многоразового использования. Однако через четыре минуты после запуска при отделении первой ступени ракета взорвалась. Маск заявил, что компания узнала «много нового» для следующего запуска, к которому будет готова через несколько месяцев. The Insider попросил космических экспертов, популяризаторов науки объяснить, почему компания все равно считает этот запуск важной вехой, а сам Маск не оценивает взрыв ракеты как катастрофу. По предварительным оценкам экспертов, то, что ракета поднялась почти на 40 км, уже является успехом, судя по видео, проблема была в двигателях, при этом инженерам нужно поставить «твердую пятерку».

Филипп Терехов, популяризатор науки

Учитывая количество испытаний и привыкание к успехам Маска, я ожидал либо успешного полета, либо аварии на участках, которые не проверялись: например на снижении первой ступени или торможении корабля в атмосфере.

Видеть в XXI веке ремейк пусков советской Н-1 (или даже первых пусков Р-7) от Маска несколько удивительно. Нельзя было ожидать такого количества отказавших двигателей.

Пока что, обладая только информацией с опубликованного видео, ставлю твердую пятерку инженерам-прочнистам, создававшим корпус, который выдержал нештатные нагрузки, кажущиеся очень серьезными. Видно, как автоматика боролась до последнего, пытаясь сохранить управляемый полет. А вот «двигателисты» неприятно удивили. Человечество стало богаче уникальными кадрами стартующей на фоне разлетающихся обломков сверхтяжелой ракеты, на которой возникают какие-то вспышки и появляется неожиданное пламя. Такое ощущение, что она летела, несмотря на взрывы двигателей, и пожар в хвостовом отсеке. Но это, конечно же, только предположение по видео, ждем расследования и результатов».

Виталий Егоров, популяризатор космонавтики, автор блога Zelenyikot

«Еще до начала этих испытаний Маск уже писал в Twitter: «Даже если ракета уйдет со стартового стола и не разрушит его, то это можно считать успехом». В целом можно сказать, что ракета сделала даже больше и поднялась на 40 километров. Но это все равно не окончательный ее вариант, а испытательный макет или образец, который в любом случае создавался для того, чтобы проверить все слабые места конструкции, и он их показал в значительной степени.

Конечно, всю программу полета выполнить не удалось даже близко, но если мы говорим про программу испытаний, то они прошли успешно. Ранее первая ступень в полете не испытывалась, полный цикл работы тоже, были только короткие включения на стартовом столе.

Если говорить про негативные результаты этого запуска, то серьезно оказался поврежден стартовый стол. И это последствие может быть даже существеннее и дороже, чем разрушение ракеты. Ракеты-то они уже научились строить достаточно быстро, и у них есть прототипы, а вот модернизация и ремонт стартового стола и всего комплекса вокруг — это более серьезные расходы и некоторые из них явно не закладывались, потому что там куски бетона разлетелись на сотни метров и нанесли повреждения всей инфраструктуре. Этот результат тоже важен, потому что оказалось, что текущая конструкция стартового стола не отвечает требованиям безопасности и надежности регулярного применения такой системы. Это положительный итог испытаний, потому что сейчас это стало известно. Все было повреждено, но ничего, кроме ракеты, не разрушено. Стартовый комплекс продолжает действовать».

О том, что даже несмотря на взрыв запуск можно считать успешным, говорят и зарубежные эксперты.

Поппи Норткатт, работавшая в НАСА над возвращением на Землю миссий «Аполлон» в 1960-х годах, заявила в Twitter, что люди не понимают целей испытательного полета.

«Некоторые считают, что испытательный запуск был неудачным, потому что закончился прерыванием, что свидетельствует об элементарном непонимании цели испытательного полета. Испытательный полет — это стресс для системы с целью ее усовершенствования. (...) Если перефразировать Билла Гейтса, можно сказать, что на неудачах учатся больше, чем на успехах. Сложность заключается в том, чтобы справиться с ситуацией, когда что-то идет не так. Любой идиот может справиться с ситуацией, когда все идет хорошо. Когда происходит сбой, вы хотите, чтобы сбой был упорядоченным. Здесь хорошая работа».

Научный обозреватель, ведущая PBS Свапна Кришна в свою очередь заявила, что люди, не связанные с космосом, запутались. «Конечно, было бы лучше, если бы ракета не взорвалась, но на самом деле нет ничего страшного».

Экс-сотрудник НАСА, исполнительный директор Американского института аэронавтики и астронавтики Дэниел Думбахер также отказался считать запуск провальным, несмотря на взрыв. Он заявил об этом в интервью NYT.

«Это учебный опыт. Это не провал, хотя для некоторых людей это может выглядеть именно. Они изучат его, разберутся, вернутся в следующий раз, устранят эти проблемы и перейдут к следующей стадии, в конце концов, они доведут его до орбиты».

За запуском Starship можно было наблюдать в прямом эфире, после окончания в сети опубликовали запись со взорвавшейся ракетой. Тестовый полет проходил без экипажа. По плану он должен был продлиться полтора часа, при этом ускоритель Super Heavy, отделившись, должен был приводниться в Мексиканском заливе, а Starship — выйти на суборбиту, а затем приводниться в океане к северо-западу от Гавайев.

Запуск Starship считается важной вехой в работе SpaceX по отправке людей на Луну и, в дальнейшем, на Марс. Новая ракета достигает 120 м в высоту и девяти метров в диаметре, общая грузоподъемность составляет 150 тонн на низкую орбиту. Система состоит из двух многоразовых ступеней: первая Super Heavy с 33 метановыми двигателями Raptor, вторая представляет собой ракету и одновременно космический аппарат Starship с тремя двигателями Raptor с управляемым вектором тяги и тремя Raptor Vacuum.

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