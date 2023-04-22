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Стало известно, когда и где похоронят архиепископа Артемия

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  • 22.04.2023, 21:14
  • 2,138
Стало известно, когда и где похоронят архиепископа Артемия

Православного священника не стало сегодня ночью.

Прощание с архиепископом Артемием пройдет с 13:00 23 апреля по 12:00 24 апреля в Свято-Покровском кафедральном соборе в Гродно, сообщается на официальном сайте Белорусской Православной Церкви.

В понедельник 24 апреля в 8 часов утра в Свято-Покровском кафедральном соборе Гродно начнется литургия, после которой будет проведен чин отпевания.

В полдень 24 апреля тело усопшего перевезут в Минск на Чижовское кладбище. В 15 часов состоится поминальная лития, после которой архиепископа похоронят рядом с могилами его родственников.

Бывший православный архиепископ Гродненский и Волковысский Артемий умер ночью с 21 на 22 апреля на 71-м году жизни после тяжелой болезни.

В августе 2020 года Артемий был единственным из белорусских православных иерархов, кто публично и недвусмысленно осудил фальсификацию выборов и насилие силовиков, за что в июне 2021 года Синод БПЦ лишил его должности.

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