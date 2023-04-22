Какой Путин на вахте?
- Александр Невзоров
- 22.04.2023, 21:32
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Доигрались.
Крайне популярная в русскоязычных «интернетах» тема «двойников» вышла на большую дорогу и вцепилась в нежные мозги европейцев.
Веселый стеб отрастил огромные крылья и теперь гордо парит над миром.
Теперь уже самая «большая мировая пресса» всерьез вычисляет ушные, подбородочные, мимические и прочие различия в изображениях кремлевского диктатора. Более того, она их находит, как это только что сделал BILD.
Речь идет не просто о похожих на Путина «дядечках», а о персонажах, имеющих безупречное внешнее сходство и отдрессированых на идентичность тембра, интонаций, пластики и прочие.
Речь уже идет не о «двойничке», а о целом коллективе клонов, повязанных совершенно одинаковой степенью идиотии и одинаково одержимых людоедством.
Самое смешное, что и «ближний круг» начал терять ориентацию. Если раньше в кремле тема муссировалась в режиме «смехуечков», то теперь уже и там никто не уверен в том, какой именно «Путин» сегодня на вахте.
В тяжких терзаниях и гимнастка Кабаева.
Александр Невзоров, Telegram