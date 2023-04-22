Какой Путин на вахте? Александр Невзоров

22.04.2023, 21:32

2,536

Доигрались.

Крайне популярная в русскоязычных «интернетах» тема «двойников» вышла на большую дорогу и вцепилась в нежные мозги европейцев.

Веселый стеб отрастил огромные крылья и теперь гордо парит над миром.

Теперь уже самая «большая мировая пресса» всерьез вычисляет ушные, подбородочные, мимические и прочие различия в изображениях кремлевского диктатора. Более того, она их находит, как это только что сделал BILD.

Речь идет не просто о похожих на Путина «дядечках», а о персонажах, имеющих безупречное внешнее сходство и отдрессированых на идентичность тембра, интонаций, пластики и прочие.

Речь уже идет не о «двойничке», а о целом коллективе клонов, повязанных совершенно одинаковой степенью идиотии и одинаково одержимых людоедством.

Самое смешное, что и «ближний круг» начал терять ориентацию. Если раньше в кремле тема муссировалась в режиме «смехуечков», то теперь уже и там никто не уверен в том, какой именно «Путин» сегодня на вахте.

В тяжких терзаниях и гимнастка Кабаева.

Александр Невзоров, Telegram

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».