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Самый быстрый в истории: Bugatti показала серийный Bolide

  • 22.04.2023, 21:44
Самый быстрый в истории: Bugatti показала серийный Bolide

Его цена — четыре миллиона евро.

Bugatti впервые показала концепт экстремального суперкара Bolide в 2020 году. Тогда эксперты наперебой твердили, что у этой модели не будет серийной версии. Но французский производитель доказал обратное, пишет «Автоцентр».

Он подготовил товарный вариант спортивного купе. Всего будет собрано 40 единиц модели, стоимостью 4 млн евро каждая. Несмотря на то, что производство Bolide начнется только в 2024-ом, все экземпляры уже раскуплены. Впрочем, это не удивительно, ведь суперкар станет последней моделью марки с бензиновым двигателем. В дальнейшем она будет выпускать авто с гибридными агрегатами.

Bolide построен на базе Chiron, но получил оригинальный дизайн кузова. У него новый карбоновый монокок и другие кузовные панели. От концепта спортивное купе отличается наличием традиционных зеркал заднего вида, которыми заменили крошечные камеры. При этом массивное заднее антикрыло, гигантский диффузор и ковш на крыше сохранили.

Весит лимитированный суперкар всего 1450 кг, а его высота составляет один метр. В движение его приводит 8,0-литровый четырехцилиндровый двигатель W16 Chiron мощностью 1600 л.с. Разгон с места до «сотни» у Bolide занимает 2,5 секунды, а максимальная скорость составляет 500 км/ч. Это делает его самой быстрой моделью марки.

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