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Фантастическая история

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  • Telegram-канал «СерпомПо»
  • 22.04.2023, 22:15
  • 5,406
Фантастическая история

Вы верите их словам?

«Фронтовая история» сына пресс-секретаря Дмитрия ПесковаНиколая, о которой стало известно от Евгения Пригожина, обрастает новыми фантастическими деталями.

По словам Пригожина, под своей фамилией тот не служил. «по подложным документам я его взял к себе, изменив фамилию, имя и отчество».

Т.е. собственно Песков Николай Дмитриевич, как мы понимаем, «в списках не значится»? Что такое «по подложным документам»? По каким? Откуда они взялись?

Якобы, сын Пескова прошел трехнедельную подготовку в Молькино в качестве «штурмана», затем «убыл на Луганск», а там отвечал за транспортно-заряжающую машину к «Урагану». Т.е. боеприпасы подвозил, находясь рядом с водителем и указывая дорогу («штурман»)?

После шести месяцев службы, по словам Пригожина, Николай Песков теперь в отпуске.

По словам самого Николая Пескова, участие в спецоперации вызвано желанием «помочь всем, кто там находился». А выбор «Вагнера» он объясняет «их подвигами в Сирии». Кроме того, Николай Песков сообщил, что его наградили медалью «За отвагу». Интересно, в наградных документах подложные фамилия, имя и отчество?

Вы в эту историю верите? Она, заметим, известна только со слова Пригожина и Пескова-младшего. Вы доверяете их словам?

Пока это похоже на пропагандистскую спецоперацию, с целью убедить граждан, что дети высшего начальства «тоже воюют».

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