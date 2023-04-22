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Минобороны закупает 2400 аптечек за $299 тысяч

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  • 22.04.2023, 22:41
  • 2,718
Минобороны закупает 2400 аптечек за $299 тысяч

Позиция появилась на сайте госзакупок.

Минобороны закупает 2400 индивидуальных аптечек за $299 тысяч.

Такая позиция появилась на сайте госзакупок. В документах указано, что аптечки должны быть новыми, изготовленными не ранее 2023 года, а еще у них должна быть регистрация Минздрава Беларуси.

Потратить на них планируется 880 тысяч рублей, отмечает «Беларускі Гаюн».

Видимо, речь о знаменитых аптечках, которые «лучше НАТОвских», о которых говорил Лукашенко.

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