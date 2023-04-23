Латвия требует от Китая объяснений 23.04.2023, 3:59

Рига считает, что Пекин должен опровергнуть заявление своего посла.

Латвия считает, что заявления китайского посла во Франции Лу Шайе относительно суверенитета бывших советских республик абсолютно неприемлемы.

Об этом заявил министр иностранных дел Латвийской Республики Эдгар Ринкевич.

«Замечания посла Китая во Франции по поводу международного права и суверенитета наций абсолютно неприемлемы», - заявил Ринкевичс.

К тому же Латвия ожидает от китайской стороны объяснений и полного опровержения этого заявления.

Ранее, как писал сайт Charter97.org , на заявление китайского посла отреагировали Эстония и Литва. Режим Лукашенко продолжает молчать.

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