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У жителя Поставского района за пять «оппозиционных» листовок конфисковали автомобиль

  • 23.04.2023, 4:44
У жителя Поставского района за пять «оппозиционных» листовок конфисковали автомобиль

Решение приняла судья Наталья Максимович.

В Поставском районе в бардачке машины местного жителя Андрея Стабулянца милиция нашла пять листовок с информацией про организацию «Народное антикризисное управление». Из-за этого автомобиль у мужчины конфисковали и дали ему штраф, пишет правозащитная организация «Витебская весна».

В материалах дела указано, что 16 марта милиционеры обнаружили в бардачке Volkswagen Bora, который принадлежит Андрею Стабулянцу пять листовок в которых «пропагандировалась» деятельность организации «Народное антикризисное управление». 25 января этого года эту оппозиционную структуру включили в перечень организаций, которые имеют отношение к «экстремистской деятельности».

За это в отношении Стабулянца завели административное дело по ч.1 ст. 19.11 КоАП Беларуси (распространение, изготовление, хранение, перевозка информационной продукции, содержащей призывы к экстремистской деятельности или пропагандирующей такую деятельность).

Суд по делу прошел еще 4 апреля. Судья суда Поставского района Наталья Максимович оштрафовала владельца авто на 740 рублей и вынесла решение о конфискации автомобиля.

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