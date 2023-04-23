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Россияне планируют эвакуацию из Энергодара на 5 мая

  • 23.04.2023, 5:59
  • 2,374
Россияне планируют эвакуацию из Энергодара на 5 мая

Об этом заявил мэр Мелитополя.

На оккупированных территориях Запорожской области Украины российская армия готовится к эвакуации населения и обороне. В частности, в Энергодаре россияне запланировали эвакуацию примерно на 5 мая.

Об этом рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире телемарафона, пишет New Voice.

«У врага — паника, враг готовится к обороне оккупированной части Запорожской области. С другой стороны, они готовятся к выходу с временно оккупированной территории», — сказал он.

По словам Федорова, в населенных пунктах вблизи фронта захватчики начали подготовительные работы по эвакуации.

«К примеру, в Энергодаре они раздают листовки и собирают анкеты детей, которые будут эвакуироваться. Эвакуацию они наметили примерно на 5-е число мая. В населенных пунктах вблизи Токмака ездят российские автомобили с громкоговорителями и делают объявления, рекомендуют эвакуироваться либо в Мелитополь, либо в Крым», — объясняет он.

Однако в самом Мелитополе об эвакуации речь не идет — враг наоборот там усиливает свои позиции.

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