«Забери его простым артиллеристом» Телеграм-канал «Малюта Скуратов»

23.04.2023, 8:10

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Постоял возле лафета, выпил-закусил – и был таков.

Пришел Песков к Пригожину: «Забери сына простым артиллеристом».

Постоял возле лафета, выпил-закусил – и был таков.

А все же ведь помнят, как в 2022-м, сразу после мобилизации, Песков-младший отнекивался от дозвонившегося до него фейкового военкома: «Вы должны понимать, если знаете, что я господин Песков, насколько это не совсем правильно, чтобы я там находился. Короче, я буду это решать на другом уровне… надо понимать целесообразность моего там <в военкомате> появления… я-то готов пойти, но не по вашей просьбе, а вот как мне скажут, так я поступлю».

Похоже, на этот раз Николаю «сказали» так, что было не отвертеться. Отец родной сказал, который от большого ума сам, что ли, сдуру поверил в СВО, как верил в целительную силу бейджика от ковида, или пресс-секретарь всея Руси тупо выслуживается за счет сына. Это же так круто быть при Путине чуть ли не единственным, кто ради его затей сына не пожалел.

Не исключено, впрочем, что Николай, сын Дмитрия, где-то когда-то просто постоял возле лафета, выпил-закусил – и был таков. Он же таков. «На другом уровне»

Телеграм-канал «Малюта Скуратов»

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