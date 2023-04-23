Телеграм-каналы: Лукашенко принял сторону Пригожина 23.04.2023, 8:27

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Троллинг или лизоблюдство?

О натянутости отношений губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным уже чуть ли не легенды ходят. Не могла эта информация пройти и мимо Лукашенко во время визита питерского главы в Беларусь, пишет телеграм-канал «Люстэрка ўлады».

Одним из основных острых вопросов в конфликте Беглова и Пригожина является порядок/беспорядок на улицах северной столицы, о нем-то и высказался наш чистюля, отметив, что был в городе в прошлом году.

«Я вообще был поражен — ну там, где я по крайней мере побывал, — чистоте и порядку в Питере. Я думал, что Минск самый чистый город. Я приехал сюда, и в Минске у нас был предметный разговор с мэром. Говорю: надо ехать в Питер учиться, как убирать», — сказал Лукашенко.

Вот тут-то питерские активисты «Города перемен» и углядели троллинг, решив, что на самом деле Лукашенко принял сторону Пригожина, раз уж вообще затронул эту тему. Просто Минск не хочет портить отношения с Санкт-Петербургом, так как ему нужен порт, поэтому и не говорит прямо.

Есть еще версия, что Лукашенко предложил направиться столичным чиновникам в Питер не для того, чтобы научиться убираться, а чтобы посмотреть, что будет, если делать это, как коммунальщики Беглова.

Тогда что это: реально троллинг, лизоблюдство ради порта или попытка самоутвердиться за счет политика, под которым сегодня сильно качается кресло?

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