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Десятки тысяч человек вышли на протесты в Израиле

  • 23.04.2023, 8:38
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Десятки тысяч человек вышли на протесты в Израиле

Митингующие собрались у офиса премьер-министра.

Тысячи людей снова вышли на митинг в Израиле из-за планов правительства по реформированию судебной системы.

Об этом сообщает Times of Israel.

Вечером 22 апреля тысячи человек собрались возле офиса премьер-министра, чтобы выразить свое несогласие с реформированием правосудия в стране. Массовое недовольство жителей Израиля продолжается несколько месяцев.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху согласился отложить принятие закона о судебной реформе до лета, однако протестующие считают, что это только затягивание времени.

Судебная реформа включает передачу большинства судейских назначений под контроль правительства и серьезное ограничение надзорных полномочий Высокого суда правосудия.

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